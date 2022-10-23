Yüzlerce koyun ve keçi Madrid sokaklarında turladı

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen Trashumancia Şenliği kapsamında bin 200 koyun ve 200 keçi şehrin sokaklarında tur attı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de 29’uncusu düzenlenen Trashumancia Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Hayvancılığın ve otlak alanların korunmasına dikkat çekmek amacıyla yapılan şenliğe hayvancılıkla geçimini sağlayan çok sayıda çoban katılırken, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşte bin 200 koyun ve 200 keçi Madrid şehrinin tarihi sokaklarında tur attı. Yürüyüşe çobanlar ve aileleri geleneksel kıyafetler ile katılırken, enstrümanlar eşliğinde şarkılar söyledi.

Madrid’de 1994 yılından itibaren gerçekleştirilen Trashumancia Şenliği ile mera ve yaylalarda yapılan hayvancılığa dikkat çekilerek, hayvancılıkta kullanılan yolların ve otlak bölgelerin korunması, biyolojik çeşitliliğin devamının sağlanması ve kırsal alanları olumsuz etkileyen iklim değişikliği ve orman yangınlarına karşı alınan önlemlerin artırılması talep ediliyor.