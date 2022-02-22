Yusuf Tuvi retrospektifi, fotoğrafseverlerle buluşuyor

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin 12’nci eseri Yusuf Tuvi retrospektifi, kitabevlerinde yerini aldı.

Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan ve editörlüğünü Merih Akoğul’un üstlendiği Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin 12’nci kitabı Yusuf Tuvi retrospektifi, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayınlandı. Kitapta, amatörce ama büyük bir tutkuyla 1974’te fotoğraf sanatına yönelen ve bu alanda bugüne kadar pek çok başarıya imza atmış sanatçı Yusuf Tuvi’nin hem yapıtları hem de yaşamına dair detaylar yer alıyor. Daha çok renkli fotoğraf alanında ortaya koyduğu eserlerle adından söz ettiren Tuvi, hem yurt içinde hem de yurt dışında sunduğu saydam gösterilerinin yanı sıra kendisinin yaptığı ve Türkiye’yi her yönüyle tanıtan "Doğamız İnsanımız” adlı çalışmasıyla da büyük beğeni topladı. Yusuf Tuvi’nin eserleri, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Almanya, İspanya başta olmak üzere uluslararası arenada pek çok ödüle layık görüldü.

“İnsanlar ve coğrafyaları anlamadan, hissetmeden olmaz”

Görselliğin şiirine dönüşmüş fotoğraflarıyla hafızalarda yer eden Yusuf Tuvi, kendi kadrajını nasıl şekillendirdiğini şu sözlerle anlattı:

“Ben fotoğrafta adım adım ilerlerken ve yetkinliğe ulaşmaya çalışırken bir taraftan da ustaların kitaplarını alır incelerdim. Zaman içinde; gördüm ki tüm kitaplarda işlenen konu insan ve insanlık halleriydi. O zaman dedim ki ben niye başka konularla kendimi yoruyorum. Robert Capa’nın bir sözü beni çok etkilemişti. Ne diyordu Capa, “Fotoğrafların yeterince iyi değilse yeterince yakın değilsin demektir.” Bu söze çok şey borçluyum. Capa’nın bahsettiği sadece fiziki bir yakınlık değildi, insanlar ve coğrafyaları anlamadan, bunları hissetmeden fotoğraf çekebilmenin imkansızlığını anlatmak istiyordu bizlere. Ben bu sözün etkisiyle insanı anlatmanın, fotoğrafçılıkta ideal bir yol olduğuna karar verdim.”

Verilen bilgiye göre Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi, Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayımlanan ve fotoğraf yıllıkları ile başlayan gelenek, 2010 yılından itibaren ülkemizden bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içerisinde bu seri kapsamında izleyicilere ulaştırıyor. Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi kapsamında bugüne kadar, Şakir Eczacıbaşı, Ara Güler, Ozan Sağdıç, Sami Güner, Sabit Kalfagil, İzzet Keribar, Ersin Alok, Yıldız Moran, Ergun Çağatay, İbrahim Zaman ve Lütfi Özkök retrospektifleri yayımlandı.