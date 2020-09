Yusuf / Cat Stevens'ın 50. yılı anısına tekrar kaydedilen albümü “Tea For The Tillerman 2” çıktı

Bu efsanevi albümün yeniden hayal edilip kaydedilmiş versiyonunu dijital platformlar üzerinden dinlemek ve satın almak için: https://UMGTurkey.lnk.to/yusuf-cat-stevent-t4tt2

Bu albümde Yusuf, aynı 11 şarkıyı yeniden yorumluyor. Aradan geçen yarım yüzyıl ve sonsuz deneyim ile birlikte sanatçının 70'lerin tanımını yapan şarkılarının eşsiz birleşimini dinleyicilerle buluşturuyor. Tillerman'ın etkisi popüler kültürün dokusuyla iç içe geçerken albümdeki şarkılar da kendi etki alanlarını oluşturup gün geçtikçe artan bir şekilde filmlerde, televizyonda kullanıldı ve başka sanatçılar tarafından sayısız kez yorumlandı.

Albüm fikri ilk kez Yusuf ve oğlunun albümün ellinci yılını kutlama üzerine gerçekleştirdiği sohbetlerden birinde ortaya çıktı. Bu fikir, şarkıların yeniden hayal edilip kaydedilmesi olarak gelişti ve sonuçlar kendini gösterdi. Paul Samwell-Smith ile iletişime geçildi ve 2019 yazında Fransa'nın güneyindeki La Fabrique Stüdyolarında bir haftalık rezervasyon yapıldı. Başlı başına zengin bir geçmişe ev sahipliği yapan stüdyo, Napoleon'un ünlü kırmızı ceketlerinin boyandığı fabrika ve aynı zamanda en geniş Fransız sinema ve plak arşivlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

11 şarkının büyük çoğunluğunu Cat Stevens'ın 22 yaşındayken 60'lar sonu Soho ortamında yazdığı eserlerden oluşturuyor. Ancak bu eserler aradan geçen onca senenin ardından taze bir bakış açısıyla tekrar yorumlanıyor. Şimdiden yazıldıkları dönemin ve diğer dönemlerin en iyi şarkıları arasında gösterilen bu orijinal kayıtlar, günümüzde hala geçerli olan ve şarkı yazarlığı için adeta bir sözlük görevi üstlenen bu besteleri bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.

Yusuf / Cat Stevens bu albümle ilgili şunları söyledi “Şarkı yazarlığı maceram Tillerman ile kısıtlı olmamasına rağmen, bu albümdeki şarkılar şu an olduğum kişiyi tanımladı ve gizemli hayat yolculuğuma ışık tuttu. 1970 yılında Willesden'deki Morgan Stüdyoları'nda kaydedildiği günden bu yana Tillerman kendi ağırlığını oluşturdu ve pek çok insanın hayatına film müziği oldu. Tea For The Tillerman², tıpkı kaderin kendi yolunu bulması gibi verdiği mesajın tekrar ortaya çıkma zamanının geldiğini düşündü.”

“Tea For TheTillerman²”nun şarkı listesi ise şu şekilde:

1. Where Do The Children Play?

2. Hard Headed Woman

3. Wild World

4. Sad Lisa

5. Miles From Nowhere

6. But I Might Die Tonight

7. Longer Boats

8. Into White

9. On The Road To Find Out

10. Father And Son

11. Tea For The Tillerman