Yürüyen defile ilgi çekti

Mersin’de 10. Uluslararası Soli Güneş Festivali, bir ilke sahne oldu. Türkiye’nin en ünlü mankenleri, Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal’ın koleksiyonunda yer alan kıyafetleri tır kasasında Adnan Menderes Bulvarı boyunca yürüyen defile ile sergiledi.

Mezitli Belediyesi çalışanlarınca özel olarak hazırlanan ve ağaç dallarıyla süslenen tır, Babil kavşağından Adnan Menderes Bulvarı boyunca belli noktalarda konaklayarak mankenlerin sunumlarını yapmasını sağladı. Hilton Kavşağına kadar devam eden yürüyen defile vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Güzel havanın tadını çıkarmak amacıyla sahillere akın eden Mersinlilerin şaşkın ve ilgi dolu bakışları arasında ünlü mankenler özel kıyafetleri ile poz vererek Mersinlileri Soli Güneş Festivaline davet etti.

Araçlarıyla trafikte seyredenlerin ve yürüyüş yapanların bir anda mankenleri karşılarında görmeleri ilginç görüntülerin de yaşanmasına yol açtı. İlk şaşkınlığı atmalarının ardından el sallayan, fotoğraf çeken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.