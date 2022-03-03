Yurt dışındaki gençler YTB’nin Bahar Kampı’nda buluşuyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteği ile yurt dışında yaşayan gençler, İstanbul ve Çanakkale’de “YTB Gençlik Kampları” programında buluşuyor. Dünyanın dört bir yanından 18-23 yaş arası vatandaşların katılabileceği programa son başvuru tarihi ise 25 Mart olarak açıklandı.

YTB, bahar, yaz ve kış dönemlerinde YTB Gençlik Kampları organize ediyor. 13-19 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İstanbul Marmaracık Kamp alanı ve Çanakkale Kamp alanlarında gerçekleştirilecek olan bahar dönemi kamplarına yurt dışında yaşayan 18-23 yaş arası Türkler katılabilecek. Kız ve erkek gruplar biri Çanakkale’de, diğeri İstanbul’da olmak üzere iki farklı alanda kamp yapacak. Kamplar kapsamında tarih, kültür, spor, eğlence ve sanat temalı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 25 Mart olan programa obys.ytb.gov.tr sayfası üzerinden başvuru yapılabiliyor. Program hakkında ayrıntılı bilgiye ise ilan sayfası (www.ytb.gov.tr/genclikkamplari) üzerinden erişiliyor. Programa katılmaya hak kazanan adaylara konaklama, gıda ve transfer imkanı sağlanırken, ulaşım alanında da destekler sunulacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan gençlerin ana vatanlarıyla bağlarını korumaları ve geliştirmeleri amacıyla her yıl onlarca program düzenliyor. Bu kapsamda 2016 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı ve YTB işbirliğinde gerçekleştirilen “YTB Gençlik Kampları” programına dünyanın dört bir yanından gençler katılıyor. YTB Gençlik Kampları ile yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türk gençleri ana vatanda bir araya gelerek tarih, spor, kültür ve doğa temalı etkinliklere katılıyor ve birbirleri ile ilişkilerini geliştirme imkânı buluyor.