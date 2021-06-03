"Yüreğimi yaktın Hasan"... Ünlü müzisyenler Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'a böyle veda etti

Türkiye’de birçok sanatçının ilk albümünü dinleyicilerle buluşturan ve kültür dünyasına önemli katkılar sunan Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık, dün akşam saatlerinde otomobiliyle Yalıkavak Mahallesi’nden Bodrum yönüne seyir halindeyken Değirmenler mevkiinde aniden fenalaştı.

Saltık, otomobilini yolun sağına çekip durdu. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu fark edip, sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırılan Saltık, burada vefat etti. Hastane yetkilileri durumu Saltık’ın yakınlarına bildirdi. Cenazenin teslim edilmesi için Saltık’ın yakınlarının beklendiği bildirildi.

Saltık’ın cenazesinin bugün 14.30’da Bodrum Havalimanı’ndan THY’ye ait uçakla toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderileceği bildirildi.

Saltık’ın cenaze töreni yarın saat 13.00’te Kartal Cemevi’nde yapılacak.

“YÜREĞİMİ YAKTIN HASAN”

Saltık’ın vefatının ardından birçok isim müzik insanını andı. Sabahat Akkiraz, Şevval Sam, Onur Akın’ın da aralarında yer aldığı isimlerin veda paylaşımları şu şekilde:

Sabahat Akkiraz: Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık hakka yürüdü. KALAN Yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm.

Şevval Sam: En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum.

Onur Akın: Hasan Saltık’ı kaybetmenin derin hüznü içindeyim. 30 yıllık acı tatlı anılarımız oldu. Çok erken bir gidiş bu. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Devri daim olsun.

Ferhat Tunç: Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun.

Haluk Levent: Abimiz… Daha çok işimiz vardı Hasan abi :( #hasansaltık

Behzat Uygur: Çok kıymetli bir insandı. Çok üzüldüm, mekanı cennet olsun.”, tambur sanatçısı Sedat Anar “Çok çok üzgünüm. Hasan Saltık abi vefat etmiş. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hak rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.”, Hazal Kaya “Hasan abim gitmiş. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun.

Kemal Başar: Zengin gönüllü, müthiş insan, Anadolu kültürüne büyük katkıları olmuş, Time Dergisi’nin deyişiyle ‘Türk halk müziğinin antropoloğu' sevgili dostum Hasan Saltık’ı aniden kaybedivermişiz. ‘Kalan Müzik’ten çıkan, kalır.’ demiştin ey dost, sen hep yüreğimizde kalacaksın.