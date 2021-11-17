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'Yunus Emre' çağdaş müzikle bale sahnesinde

İzmir Devlet Opera ve Balesi, ünlü Türk düşünür ve şair Yunus Emre'yi vefatının 700. yılında, opera, tiyatro ve dijital sanatların eşliğinde "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı bale gösterisiyle anmaya hazırlanıyor.

Kültür Sanat 17.11.2021, 13:15
'Yunus Emre' çağdaş müzikle bale sahnesinde

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 13. yüzyılda Anadolu topraklarında dünyaya gelen ünlü Türk düşünürü ve şairi Yunus Emre'yi çağdaş müzik, opera ve dijital sanatlar eşliğindeki bale gösterisiyle sahneye taşıyacak.

"Bana seni gerek seni", "İlim ilim bilmektir" gibi şiirleriyle asırları aşan Yunus Emre, vefatının 700. yılında İZDOB'un düzenlediği etkinlikle anılacak.

Moğol baskısı ve kıtlıktan yorgun düşmüş bir köyde yaşananların anlatıldığı "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı eser, 20 Kasım'da Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde dünya prömiyerini yapacak.

Maestro Tulio Gagliardo ve Vladimir Lungu yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Korosu, Balesi ve solistleri tarafından sahnelenecek eserin bestesi Aleksandr Mekaev'e, librettosu Seda Ayvazoğlu'na ait.

Reji ve koreografisi Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından yapılan eserin koro şefliğini Ahmet Kahyaoğlu, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını ise Gülay Korkut üstlendi.

Eserde Yunus Emre'yi balet Boğaçhan Bozcaada, Bacım Sultan'ı Burcu Olguner, halktan bir karakteri anlatan Elif'i Aslı Çilek canlandıracak.

Taptuk Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana gibi tarihi açıdan büyük önem taşıyan karakterlere de yer verilecek.

Çağdaş formda bir eser

Koreograf Volkan Ersoy, AA muhabirine, Yunus Emre balesinin diğer sahne sanatları disiplinlerini de barındırdığını ve 100'den fazla sanatçıyla çalıştıklarını söyledi.

Milli değerleri, önemli düşünürleri de esere kattıklarını aktaran Ersoy, "Çağdaş formda bir eser hazırlıyoruz. Müzikler Mekaev'e ait, konuyu son derece iyi araştırmış bir sanatçı. Çağdaş klasik batı formunda ama bizden ögelerin, etnik enstrümanların da yer aldığı son derece çağdaş bir eser bestelemiş." dedi.

Ersoy, eseri bir anlatıcının gözünden aktardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"O büyük düşünürlerin felsefeleri bugün de yaşıyor. Yüzyıllar geçse de bitmeyecek bir felsefe üretmişler. Onları tasavvur etmek adına eseri çağdaş formda yapmaya karar verdik, güncelliğini yitirmeyen değerlerin, insanların sahnedeki etkisi yüzyıllarca devam etsin diye. 21. yüzyılda Yunus Emre'yi sahneye taşımaya çalışıyoruz. Bu eserin bizden bir hikaye olarak ulusal ve uluslararası arenalarda sergileneceğini düşünüyoruz. Beste nerede dinlenirse dinlensin Yunus Emre'nin felsefesini notalarla anlatacak. Bale zaten çok evrensel bir sanat dalı. Her yerde aynı beden dilini konuşuyoruz. Dünyanın her yerinde kültürümüzü sergileyebiliriz."

"Kültürümüze sadık kalıp yeniliklere ayak uydurmak gerekiyor"

Yunus Emre'yi canlandıran balet Boğaçhan Bozcaada, güçlü bir tarihi kişiliği anlatmanın ağır sorumluluk olduğuna işaret ederek, "Dünya ilerliyor. Kültürümüze sadık kalıp yeniliklere ayak uydurmak gerekiyor. Ben de zulme uğrayan halkına yardımcı olmak isteyen Yunus Emre'yi canlandırıyorum." ifadelerini kullandı.

Taptuk Emre'nin kızı Bacım Sultan'ı sahneye taşıyan Burcu Olguner de balenin ikinci perdesinde şifacı özelliğiyle ön plana çıkacağını anlattı.

Halktan bir karakter olan Elif'i oynayan Aslı Çilek de milli kültür açısından büyük değeri olan bir eseri sahnelemekten mutluluk duyduklarını vurguladı.

#kültür
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