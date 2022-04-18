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Yunanistan eski Başbakanı Papandreou sirtakiyi bırakıp, Başkan Aras’la zeybek oynadı

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaç’ın doğumunun 132. yılı nedeniyle Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katılan Yunanistan eski Başbakanı Yorgo Papandreou, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la birlikte zeybek oynadı.

Kültür Sanat 18.04.2022, 12:07
Yunanistan eski Başbakanı Papandreou sirtakiyi bırakıp, Başkan Aras’la zeybek oynadı

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaç’ın doğumunun 132. yılı nedeniyle Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katılan Yunanistan eski Başbakanı Yorgo Papandreou, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la birlikte zeybek oynadı.

Bodrum Belediyesi organizasyonu, Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Kent Konseyi ve Livaneli Vakfı iş birliği ile “Balıkçı Yaşıyor” temasıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Akdeniz Edebiyat Günleri ile başlayan etkinlikler, “Dünya Merhaba Günü” ile devam etti. Akdeniz Edebiyat Günleri çerçevesinde gerçekleştirilen edebiyat ve çevre temalı oturumların ilkinde, Zeynep Oral’ın moderatörlüğünde, Anna Pataki, Zülfü Livaneli, Yorgo Papandreou ve Claudia Roth “Küresel İklim Değişikliği Krizi” ve “Barış, Özgürlük ve Daha İyi Bir Hayat Arayışında Bir Rehber Olarak Edebiyat” konularını konuştu.

"Dünya Merhaba Günü"

Balıkçıyı anma etkinlikleri, Bodrum Kalesi Batı Hendeği’nde gerçekleştirilen “Dünya Merhaba Günü” programı ile devam etti. Programa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth, Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve Yunanistan Eski Başbakanı Yorgo Papandreou, Sanatçı Yazar Zülfü Livaneli ve Halikarnas Balıkçısı’nın torunu Joanne Aliye Noonan’ın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı misafir katıldı.

Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği’nin (BOFAD) zeybek ve sirtaki halk oyunları gösterisi ile başlayan program, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Tarık Pabuççuoğlu’nun Halikarnas Balıkçısı’nı canlandırdığı tek kişilik muhteşem oyunuyla devam etti. Pabuççuoğlu oyun sonrasında misafirlerden büyük alkış aldı.

Papandreou ve Aras’ın zeybek oyunu geceye damga vurdu

Halk oyunları gösterisi sonrasında sahneye gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve Yunanistan Eski Başbakanı Yorgo Papandreou misafirlere unutulmayacak bir zeybek gösterisi sundu. Kerimoğlu Zeybeği’nde karşılıklı oynayan ikilinin performansı misafirlerden büyük beğeni topladı.

Başkan Aras: "Barış ve kültürün provokatörü olmak zorundayız"

Bodrum’da Halikarnas Balıkçısı üzerine bir cümle kurulacaksa söze bugünün anlam ve önemini de belirten “Merhaba” diyerek başlanması gerektiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Peki neden ‘Merhaba’ sevgili dostlarım? Balıkçı nedenini şöyle anlatır: ‘Önce insanca bir söylenişi var merhabanın, üstelik anlamı da güzel. Rahat edin, benden size kötülük gelmez demektir.’ Sevgili Zülfü Livaneli’nin şarkısında söylediği gibi dünyayı güzellik kurtaracak. Barış ve kültürün provokatörü olmak zorundayız. Eşsiz kentimiz, Cevat Şakir gibi bugüne kadar nice tarihi kişiliklere, sanatçılara, düşün insanlarına ve yaşam dolu halkına tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle hayran olunan ve yaşamaktan büyük mutluluk duyulan bir memleket olmuştur. Cevat Şakir’in sürgün yolculuğunun onda yaşattığı tüm kötü duyguları bir anda geride bırakmasına neden olan yerdir. Bodrum’la ilk karşılaştığı bu andan itibaren Kabaağaçlı’nın içini büyük bir mutluluk kaplar. Bu duygular içinde olan Halikarnas Balıkçımız, yardımsever, paylaşımcı, dost canlısı, hümanist, mütevazı karakteriyle Bodrum insanının kardeşi, ağabeyi oluyor. Bodrum ise içine alıyor sahipleniyor onu. O, Bodrum’u Bodrum yapıyor. Bodrum da onu Halikarnas Balıkçısı” dedi.

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