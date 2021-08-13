YTB’nin Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali programı belli oldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından organize edilen ve diaspora topluluklarını, sinemanın gücüyle anlatmayı hedefleyen Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, 27-29 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Atlas Sineması’nda düzenlenecek.

YTB ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ortaklığında; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı destekleri ile gerçekleşen Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’nin basın toplantısı yapıldı. Organizasyonunu Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı yapacak olan Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali 27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Atlas Sineması’nda düzenlenecek.

Sinemanın tüm sanat dallarında olduğu gibi insanın temel ihtiyaçlarından olan hikâye anlatma ve kendini ifade etme ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıktığına dikkat çeken YTB Başkenı Abdullah Eren, günümüzde farklı kültürlerin hikayelerini izlemenin çok daha kolaylaştığına değindi.

Günümüzde sinemanın en etkili kitle iletişim aracı olduğunu ifade eden Eren, “Sinema ile anlatmak istediğiniz birçok şeyi sadece birkaç dakikada ya da bazen tek bir sahnede etkileyici ve estetik bir biçimde anlatabiliyorsunuz” dedi.

Eren, diaspora toplumlarının çok sayıda başlıkta toplanabilecek olan sorunlarını sinema aracılığıyla anlatma çabalarını desteklemek ve onları motive etmek adına Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’ni hayata geçirdiklerini aktardı.

Diasporaların anayurtları dışında başka yerlerde yaşayan toplumlar olarak tanımlandığını aktaran Eren, dünya üzerinde eğitim, aile birleşimi, çalışma, savaş, çatışma, siyasi ve kültürel gerekçelerle anavatanlarından ayrılarak çeşitli ülkelerde yaşamını sürdüren diasporaların bulunduğunun altını çizdi.