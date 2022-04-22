YTB’den yurt dışında yaşayan çocukların eserlerine özel 23 Nisan çalışması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yurt dışında ve soydaş coğrafyalarda yaşayan çocukların hazırladığı; resim, şiir ve kompozisyonlara özel kitapçık oluşturarak video klip hazırladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde yurt dışında ve soydaş coğrafyalarda yaşayan çocuk ve gençlerin daha önce yarışmalar vasıtasıyla hazırladığı; resim, şiir ve kompozisyonlara özel video klip ve kitapçık oluşturdu.

Kosovalı çocukların eserlerine özel kitapçık

YTB, 23 Nisan tarihinin Kosova Türkleri Milli Bayramı da olması dolayısıyla geçen yıl hayata geçirilen yarışma çerçevesinde Kosovalı çocuk ve gençlerin hazırladığı çalışmaları kitapçık haline getirdi.

Kitapçıkta, YTB tarafından organize edilen “Kosova Türkçe Atölyesi Projesi” çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı temalı yarışmaya gönderilen; resim, şiir ve kompozisyonlar yer alıyor. Geçen yıl yapılan yarışma çerçevesinde ilk üçe girenlere bir defaya mahsus eğitim bursu ile 92 katılımcının her birine kırtasiye seti ve sertifika verilmişti. Bu yılki 23 Nisan’da ise YTB anlamlı bir çalışmaya imza atarak katılımcıların eserlerini kitapçık haline getirerek yayınladı.

Yurt dışındaki miniklerin çalışmaları video klip oldu

YTB bunun yanında ise yine geçen yıl yurt dışında yaşayan 4-14 yaş arası vatandaşlara yönelik; şiir, öykü, resim ve dijital resim kategorilerinde düzenlenen “Benim Bayramım” yarışmasına gelen eserlerden de bir video film hazırladı. Hazırlanan klipler YTB’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Hazırlanan kitapçığa bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.ytb.gov.tr/dosyalar/kosova-turkce-atolyesi