YTB’den ABD’deki Türk toplumuna yönelik onlarca proje

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), ABD’de yaşayan Türk toplumunun sosyal, kültürel ve mesleki yönden iyi yetişmeleri ile yaşadıkları toplumlarda daha aktif olabilmeleri için onlarca proje hayata geçirdi.

Dünyanın dört bir yanına dağılmış yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşı yaşadıkları toplumda bugün eğitimden sanata, ekonomiden akademik hayata, politikadan sivil topluma hemen her alanda yer alıyor. Ayrıca vatandaşlar yaşadıkları ülkelerde; etkin, bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi aktif yurttaşlar olarak toplumsal hayatın her alanında bulunuyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların; kültürel aidiyetinin korunması, katılım kapasitesinin geliştirilmesi ve etkin bir sivil topluma ulaşılması amacıyla her yıl binlerce proje hayata geçiriyor. Bu kapsamda YTB, ABD’de yaşayan vatandaşların; sosyal, kültürel ve mesleki yönden iyi yetişmeleri, yaşadıkları toplumlarda daha aktif olabilmeleri ve mensubu oldukları topluma katkılar sağlamaları için faaliyetler yürütüyor.

ABD’den gençler tarihi ve kültürel mirasları yerinde gördü

YTB ABD’de yaşayan gençlere yönelik, Türkiye ile olan bağlarını güçlendiren, meslek hayatlarına katkı sağlayan ve aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasları yerinde görmelerine imkân tanıyan projeler uyguluyor. Bu çerçevede ABD’de okullarında dereceye girmiş 13 genç YTB’nin Yurtdışı Genç Liderler Programı, Diaspora Gençlik Akademisi ve Türkiye Stajları programlarında yer aldı. Bunun yanında Türkiye ziyaretini de kapsayan ‘Gençlik Köprüleri’ programına ABD’den başarılı 138 genç katıldı.

Vatandaşların anavatanları ile bağlarını korumaları konusunda en büyük katkıyı kendi aralarında oluşturdukları sivil toplum kuruluşları veriyor. YTB de, STK’lara yönelik etkinlikler düzenlerken aynı zamanda; eğitim, aile, ayrımcılık, kültür ve çift dilli eğitim, ana okul gibi alanlardaki projelere mali destekler sağlıyor. Bu kapsamda ABD’de geçtiğimiz yıllarda YTB desteğiyle STK’lar aracılığıyla vatandaşlara çeşitli hizmetlerde bulunuldu.

Eğitim, sempozyum, kültürel etkinlik ve siyasi katılım konularında destekler

2012-2014 yılları arasında YTB tarafından, Türk-Amerikan Toplumunun kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarının; eğitim, sempozyum, kültürel etkinlik, siyasi katılım gibi konu başlıkları altındaki 4 projesine mali destek sağlandı.

Proje sistemi üzerinden başvuruların alındığı 2016-2017 yılları arasında ise; kadın ve aile eğitimi seminerleri, çift dilli eğitim, Gençlik Köprüleri Projesi, Anaokulu Projesi, Liderlik Konferansı, New York Atatürk Okulu 45.Yıl Projesi, Turkish Music Institute Workshop, Değerler Eğitimi Projesi ve ATAA Uzman Konuşmacılar Programı kapsamında 9 projeye destek verildi.

Gençlik çalışmaları, yaz okulları ve vatandaş buluşmalarına katkı

2018-2022 yılındaki projeler kapsamında da YTB tarafından, ABD’deki Türk sivil toplum kuruluşlarının; Anadolu hafta sonu okulu projesi, Türk Kültürü ve İslam Ahlaki Eğitimi, Amerika’da Türk Kalmak Projesi, çift dilli eğitimler, genç liderler projesi, Türkçe Saati Eğitim Destek Projesi, değerler eğitimi, müzik konserleri, yaz okulları projeleri, vatandaş buluşmaları, belgesel çalışmaları ve kültürel etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdiği 34 projeye mali destekler verilerek katkı sağlandı.

Bu tarihler arasında YTB tarafından yürütülmekte olan Anadolu Okuma Evi projesi doğrultusunda ise; ABD’de Washington, New York ve Rochester şehirlerinde üç adet kütüphane açıldı. ABD’de yaşayan minik vatandaşlar için de Rafadan Tayfa Gösteri Ekibi YTB’nin desteğiyle yaklaşık 6 bin kişiye farklı şehirlerde 8 ayrı gösteri sundu.

Covid-19 destek ve iş birliği programı ile 20 bin kişiye ulaşıldı

YTB tarafından pandeminin başından itibaren dünya çapında başlatılan “Covid-19 Destek ve İşbirliği” programı kapsamında ABD’de 4 bin civarında aileye, iaşe ve hijyen malzemesi yardımında bulunuldu. Söz konusu yardımlar dünyada en fazla vakanın görüldüğü New York ve New Jersey eyaletlerinde özellikle kayıt dışı çalışması hasebiyle kamu desteklerinden mahrum olan ailelere verildi. Bunun yanında proje kapsamında 20 bin civarında kişiye ulaşılarak, 4 bin adet gıda ve yardım kolisi de dağıtıldı. 300 kişiye ise konaklama desteği verildi.