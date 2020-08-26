YTB yurt dışında yaşayan genç iletişimcileri keşfetmeye hazırlanıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında medya alanına ilgi duyan gençleri teşvik etmek amacıyla ‘Türk Diasporası Medya Ödülleri’ yarışması düzenliyor.

YTB, yurt dışında medya alanına ilgi duyan gençleri keşfetmek amacıyla ‘Türk Diasporası Medya Ödülleri’ yarışması düzenliyor. Yarışmayla fotoğrafçılık, sosyal medya, sinema ve habercilik alanında genç yetenekler keşfedilerek özgün ve nitelikli eserler yurt dışındaki Türk toplumuna kazandırılacak. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 18 Eylül olarak belirlendi.

Kısa Film, Senaryo, Dosya Haber, Yeni Medya ve Fotoğraf olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmayla birlikte yeni yeteneklerin keşfedilmesi amaçlanıyor. Yarışma aynı zamanda medya alanında özgün ve nitelikli eserlerin yurt dışındaki Türk toplumuna kazandırılmasına da zemin hazırlayacak. Yarışmaya yurt dışında yaşayan ve bulunduğu ülkede en az 7 yıl süreyle ikamet şartını yerine getirmiş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile mavi kartlı vatandaşlar başvurabilecek. Daha önce 17 Ağustos olarak belirlenen son başvuru tarihi ise Covid-19 salgınından dolayı 18 Eylül tarihine ertelendi. Yarışmaya katılmak isteyen adayların en geç 18 Eylül tarihine kadar başvurularını “basvuru.ytb.gov.tr” adresinden ya da "medyaodulleri@ytb.gov.tr" adresine mail yoluyla göndererek tamamlamaları gerekiyor. Şartnameler ve yarışma ilişkin detaylı bilgiler ise “www.ytb.gov.tr/haberler/ytbden-turk-diasporasi-medya-odulleri-yarismasi” adresinden ilgililerin erişimine sunuldu.

Birincilik ödülü 25 bin TL

Yarışmada kısa film kategorisinde birincilik ödülü 25 bin TL olarak belirlenirken, senaryoda 15 bin TL, dosya haber, yeni medya ve fotoğraf kategorinde 10 bin TL olarak açıklandı. İkincilik ödülleri ise kısa filmde 20 bin TL, senaryoda 10 bin TL, dosya haber, yeni medya ve fotoğrafta 7 bin 500 TL olarak paylaşıldı. Yarışmada üçüncü olan adaylar ise kısa film kategorisinde 15 bin TL, senaryo, dosya haber, yeni medya ve fotoğrafta 5 bin TL almaya hak kazanacak.

İlk 50 adaya medya akademisi

Yarışma sonunda ilan kategorilerde ilk 10’a giren toplam 50 aday, mesleğin uzman ve duayen isimlerinin eğitimci olarak yer alacağı Diaspora Medya Akademisi’ne katılım hakkı kazanacak.