YTB, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilere katkı sağlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gerçekleştirdiği projelerle Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilere katkı sağlıyor.

Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaşayan kardeş, soydaş ve akraba topluluklarla yoğun ve sıcak ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmalar yürüten Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, projelerini insan odaklı yaklaşımla sürdürüyor. Çalışmalarıyla Balkanların istikrarı ve refahında yapıcı rol oynayan YTB, bölgede gerçekleştirdiği faaliyetlerde de Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye Bursları ile her yıl Sırbistan’dan onlarca öğrenciye Türkiye’de üniversite eğitimi sunarken, iki ülke arasındaki ilişkilerde köprü vazifesi gören sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda da onlarca proje hayata geçiriyor.

YTB, Balkan ülkelerinde yaşayan soydaş ve kardeş topluluklara mensup lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik açıdan gelişimlerine katkı sağlamak için “Balkan Gençlik Okulu” projesi ile Sırbistan Sancak bölgesinde yüzlerce

öğrenciye tarih, kültür, din ve benzeri konularda çeşitli eğitimler, atölye çalışmaları, konferanslar ile seminerler verdi. Sırbistan’ın Sancak bölgesinde yaşayan Boşnaklara ait etnik ve bölgesel kimliklerini oluşturan somut olmayan kültürel değerlerin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına Boşnakların Somut Olmayan Kültürel Envanter Çalışması başlatıldı. Uzman ekip eşliğinde yapılan saha çalışmaları ve literatür taramalarının ardından araştırmacıların kullanımına açılması için bir veri tabanının oluşturulması hedefleniyor.

Belgrad Türkoloji’nin Yüz Yılı adlı antoloji çalışması kapsamında ise 1976 senesinden bu yana Belgrad Türkoloji Kürsüsü’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, kürsünün tarihçesi ve çalışmalarına dair birinci ağızdan bilgiler veriyor. Proje içeriğinde Belgrad Türkoloji Kürsüsü’nde yapılmış bilimsel çalışmalar, hazırlanmış yayınlar ve tezler, kürsü öğrencilerinin çeşitli çalışmaları ile geçmiş dönemlere ait hatıralar, fotoğraflar yayınlanmak üzere hazırlanıyor.

Novi Pazar Türk Kültür Merkezi bünyesinde görevli Milli Eğitim Bakanlığı okutmanları ve Türkçe dersi alan 44 öğrenciye yönelik de 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında bir Türkiye gezisi gerçekleştirildi.

407 başarılı öğrenciye burs sağlandı

YTB tarafından yürütülen ve uluslararası öğrencilere Türkiye’de yükseköğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları" programı kapsamında 2012 yılından bu yana Sırbistan’da başarılı 407 öğrenciye burs verildi. Türkiye Bursları programı kapsamında ülkemizdeki üniversitelerde eğitim alan uluslararası öğrenciler, kendi ülkelerine döndüklerinde hem ülkelerinin kalkınmalarına yardımcı olurken hem de Türkiye ile ilişkilerde köprü vazifesi görüyor. Türkiye’deki eğitimlerini tamamlayan mezunları yalnız bırakmayan YTB, Türkiye Mezunları adı altında birçok çalışma hayata geçiriyor. Bunun yanında mezunlar kendi ülkelerinde mezun dernekleri kurarak faaliyetlerde bulunuyor. Bu çerçevede 2021 yılı Mezun Ağı Geliştirme Destek Programı kapsamında Sırbistan Türkiye Mezunları Derneği tarafından 4 proje hayata geçirildi.

Sırbistan Türkiye Mezunları Derneğinin Novi Pazar şehrinde bulunan dernek merkezinde şubat ayında Sırbistan’dan gelen Türkiye Bursları başvurularının nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi için tanıtım faaliyetleri yürütüldü. Eylül ayında ise 2021 yılı başvuruları kapsamında Türkiye Burslusu olmaya hak kazanan Sırp öğrencilere yönelik oryantasyon programı gerçekleştirildi.

Sırbistan’ın Novi Pazar şehrinde Türkçe öğrenmek isteyen ancak herhangi bir eğitim kurumu bulamayan yerel halka yönelik Türkçe kursu projesi de hayata geçirildi. Proje, Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi ve Yunus Emre Enstitüsü Belgrad Ofisi ile ortaklaşa yürütülüyor.

Sırbistan Türkiye Mezunları Derneği tarafından 15 Temmuz tarihinde farklı şehirlerden gelen 4 takımın katıldığı bir futbol turnuvası organize edildi. Söz konusu proje ile toplumdaki 15 Temmuz darbe girişimi bilincinin artırılması hedeflendi. 15 Temmuz logolu tişört, kupa, madalya ve katılım belgeleri hazırlanarak katılımcılara dağıtıldı. Sırbistan’ın Sancak bölgesinde de Osmanlı döneminden kalma kitabeler, mezar taşları ve bunun yanında halkın elinde birçok kitap, tapu gibi resmi evraklar bulunuyor. Bir döneme şahitlik eden bu belgelerin halk tarafından anlaşılabilmesi adına Sırbistan Türkiye Mezunları Derneği tarafından 12 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında Osmanlı Türkçesi kursu projesi hayata geçirildi.