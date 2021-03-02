ANKARA (İHA) – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek ve bu alanındaki yetenekleri keşfetmek için ‘YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel’ yarışması düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların anadil konusundaki yetkinliklerini, ifade kabiliyetlerini artırmaları ve Türkçeyi hayatlarının her alanında etkin bir şekilde kullanmaları için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda YTB, Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek ve bu alanındaki yetenekleri keşfetmek için her yıl “YTB Türkçe Ödülleri” yarışması düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı nedeniyle 2021 yılını “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan etmesinin ardından YTB, bu yılki Türkçe ödülleri yarışmasını “YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel” ismiyle düzenliyor.

Türkçe’nin doğru, düzgün, güzel ve yaygın bir şekilde kullanılması hedefiyle farklı alanlarda ilana çıkan program, “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı”na anlam ve heyecan katıyor. Program ismini, kurduğu şiir iklimi ile insana dair sevgi ve inancın remzi olan Türk şiirinin baş tacı Yunus Emre ile şereflendiriyor ve 2021 yılında “YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel” ismi ile ilana çıkıyor.

YTB Türkçe Ödülleri yarışması; öykü, şiir, deneme ve kitap desteği olmak üzere 4 ayrı kategori altında düzenlenecek olup her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak. Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında; Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi ve imla kurallarına uygunluk, başvuru yapılan kategorinin şeklî ve teknik özelliklerine asgarî düzeyde uygunluk, özgünlük ile üslup olacak. Ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyat üretimini artırması, zenginleştirmesi ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması da değerlendirme açısından önem taşıyor.

Öykü, şiir ve deneme kategorisinde dereceye giren adaylara, birincilik ödülü olarak 20 bin TL, ikincilik ödülü olarak 15 bin TL, üçüncülük ödülü olarak ise 10 bin TL verilecek. Bunun yanında ise seçilen bir esere 10 bin TL Yunus Emre Özel Ödülü takdim edilecek. Kitap desteği kategorisinde ise ilk 5’e giren eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 20 bin TL’ye kadar destek sağlanacak.

Bununla birlikte tüm kategorilerde ilk 10’a giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edilecek olup YTB Yazarlık Akademisi Programına da ücretsiz olarak katılma imkânı sunulacak. Kitap seti kazananlara hediyesi YTB Türkçe Ödülleri Ödül Gecesi ya da Yazarlık Akademisi programı akabinde takdim edilecek.

Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlenen yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar eserlerini istenilen belgelerle birlikte YTB tarafından ilan edilen başvuru süreleri içerisinde elektronik posta yoluyla (turkceodulleri@ytb.gov.tr) iletmeleri gerekiyor. Yarışmaya başvurmak için gerekli olan başvuru formu, özgeçmiş şablonu ve şartname ise www.ytb.gov.tr adresindeki YTB Türkçe Ödülleri ilan sayfasından indirilebilecek. Başvuru süreci içerisinde gönderilmeyen eserler yarışmaya kabul edilmeyecek.