Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Ramazan ayında dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenleyecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Ramazan ayının coşkusunu ve bereketini yurt dışındaki vatandaşlar, soydaş, akraba topluluklar ve Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrencilerle birlikte paylaşarak dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenleyecek.

Rafadan Tayfa, Ramazan boyunca Avrupa’da

YTB Almanya’nın Dortmund şehrinde gerçekleşen Ramazan Festivali’nde TRT Çocuk kanalının sevilen karakterleri Rafadan Tayfa’yı 10 gün boyunca minik vatandaşlarla buluşturuyor. Festivalde aynı zamanda Ramazan YTB standı da bulunacak.

Bunun yanında YTB bu yıl Londra’da geleneksel hale gelmiş olan Ramadan Tent isimli iftar çadırı projesinin ana sponsorluğunu üstlendi. Ramadan Tent çerçevesind Londra’nın Trafalgar Meydanı, Westminster, Biritish Library gibi önemli mekanlarında iftar çadırları vatandaşların hizmetinde olacak. 18-23 Nisan tarihlerinde de YTB stantlarında YTB görevlileri Başkanlık faaliyetleri ve Türkiye Bursları hakkında katılımcılara bilgi verecek. YTB Başkanı Abdullah Eren de Ramadan Tent iftarlarına katılım sağlayacak ve Londra’daki Türk ve Müslüman toplum temsilcileri ile bir araya gelecek. Yine Avrupa’nın farklı şehirlerinde YTB desteğiyle Anadolu Okuma Evleri adıyla oluşturulan kütüphanelerde okur-yazar buluşmaları şeklinde iftar programları organize edilecek.

Soydaş ve akraba topluluklarla buluşulacak

YTB Ramazan ayında soydaş ve akraba topluluklara yönelik de iftar etkinlikleri düzenleyecek. Balkanlardan Uzak Asya’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada planlanan iftar programlarıyla binlerce kişiye ulaşılacak. Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Irak, Somali başta olmak üzere dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde 20’nin üzerinde iftar programı tertip edilecek. Ayrıca Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’dan ülkemize gelen Tatar Türkleri ve Ahıska Türkleri ile de iftar programlarında bir araya gelinecek.

Uluslararası öğrenciler iftar sofrasında bir araya geliyor

YTB Ankara Ofisi ve YTB İstanbul Ofisi Ramazan ayı boyunca uluslararası öğrencilere yönelik iftar programları düzenliyor. Programlar çerçevesinde Türkiye Bursları Sanat Topluluğu tarafından müzik dinletileri sunulacak. Bunun yanında uluslararası öğrenciler kendi ülkelerini tanıtıcı etkinliklerde bulunabilecek. Etkinlikler çerçevesinde kurulacak olan ülke stantları ile de öğrenciler birbirlerinin kültürlerini yakından tanıma fırsatı elde edecek. Yine iftar programlarında yöresel müziklerin yer aldığı konserler düzenlenecek. YTB İstanbul Ofisi’nde Ramazan boyunca uluslararası öğrenciler tarafından hazırlanmış resim sergisi ziyaretçilere sunulacak. İftarlarda akademisyenler, STK temsilcileri ve konsolosluk temsilcileri yer alacak.

"Dünyanın en batısından en doğusuna kadar aynı duygu içerisindeyiz"

YTB’nin dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana temas ettiğine dikkat çeken YTB Başkanı Abdullah Eren, yılın her günü sürdürdükleri görevlerinin Ramazan ayında daha bir anlamlı ve daha bir özendirici bir hale geldiğinin altını çizdi. Hayatın fiziki tatminlerden ibaret olmadığını idrak edip bireysel arzulara gem vururken, barış, işbirliği ve iyilik yapma isteklerinin çoğaldığını belirten Eren, “Dünya haritasının en batısından en doğusuna kadar her coğrafyadan kardeşlerimizle Ramazan ayını aynı samimi duygular eşliğinde geçirdiğimizi bilmek, gücümüze güç katıyor” ifadelerini kullandı.

"Yoğunlaşan hisselerimizi, aynı iftar sofralarında oturarak somutlaştıracağız"

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Ramazan ayının YTB faaliyetlerinde tatlı bir yoğunluğa sebep olacağını aktaran Abdullah Eren, “Faaliyetlerimizle, Ramazan’ı ana vatanlarında geçiremedikleri için bir parça burukluk hisseden yurt dışındaki vatandaşlarımızın burukluklarını azaltacağız. Kardeş Müslüman topluluklarla Ramazan ayında yoğunlaşan ortak hisselerimizi, aynı iftar sofralarında yan yana oturarak somutlaştıracağız ve tüm personelimizle birlikte, ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrencilerimizin Ramazan’ı, tıpkı kendi evlerindelermiş gibi, en güzelde şekilde geçirmelerini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

YTB Başkanı Abdullah Eren son olarak şunları kaydetti:

“Şimdiden tüm gayretlerimizin rıza kazanmasını, niyetlerimizin de eylemlerimizde cisimleşmesini yüce Allah’tan diliyor; ülkemizin ve tüm İslâm âleminin mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum.”