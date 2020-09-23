Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), emek göçü kahramanlarının hikayelerini gelecek kuşaklara taşıyor. YTB, “İnsan Hazineleri Serisi-Birinci Nesil Hikayeleri Çağrısı” ile gurbet yoluna düşen vatandaşların değerli hatıralarını video çekimi ile kayıt altına almaya davet ediyor. Kabul edilen başvurular arasından en beğenilen hikâyeler ise ödüllendirilecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), “İnsan Hazineleri Serisi - Birinci Nesil Hikayeleri Çağrısı” ile 1961-1975 yılları arasında vatanlarından, ailelerinden, sevdiklerinden ayrılıp gurbet yoluna çıkan vatandaşların hikayelerini video çekimi ile kayıt altına almaya davet ediyor. Hem Türkiye’de hem de yaşadıkları ülkeler için bir değişimin öncüleri olan birinci neslin tanıklıklarını, hikayeleri bu sayede gelecek kuşaklara aktarılacak.

Türk diasporası kendi tarihini yazıyor

İnsan Hazineleri Serisi - Birinci Nesil Hikayeleri Çağrısı, zor şartlar altında hayat mücadelesi verirken birlikte var olmanın, dayanışmanın ve göç edilen yerlerde kalıcılığın ilk adımlarını atan birinci neslin birbirinden değerli hatıralarını, hikayelerini, onların sesinden duyurmak isteyen herkese, kameralarının başına geçme şansı sunuyor. Yaş sınırlaması olmayan ve tüm dünyaya açık olan başvurular "sozlutarih@ytb.gov.tr" adresinden e-posta yoluyla alınacak olup, hikâye ve çekim detayları hakkındaki bilgilere ise "www.ytb.gov.tr" adresinde yer alan şartnameden ulaşılacak.

Videonu çek ödülünü kazan

YTB tarafından yapılan çağrıda, 1961-1975 yılları arasında ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç İsviçre, Kanada ya da Norveç’e göç etmiş birinci nesil bir göçmenin hikayesinin video ile kayıt altına alınması isteniyor. Jüri değerlendirmelerinin ardından ise seçilen hikayelere 4 bin TL para ödülü verilecek. Programa son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2020 olarak açıklandı.