YTB Başkanı Eren, Solingen faciasında hayatlarını kaybeden Genç ailesi üyelerini mezarı başında andı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 1993 yılında Almanya’nın Solingen kentinde Neo-Nazi ırkçı saldırıda yaşadıkları evin kundaklanması sonucunda hayatlarını kaybeden Genç ailesi üyelerini kabirleri başında andı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde bulunan Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde Genç ailesinin evinin Neo-Nazi ırkçı saldırısında kundaklanmasının ardından yaşanan facianın üstünden 28 yıl geçti. Saldırıda Genç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti. Katliamın yıl dönümünde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ırkçı saldırıda hayatlarını kaybeden Genç ailesi üyelerinin Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan kabirlerini ziyaret etti. YTB Başkanı Eren, katliamda 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç’le de sohbet etti. Saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirten Eren, Mevlüde Genç’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un selamlarını getirdiğini ifade etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan YTB Başkanı Abdullah Eren, Mevlüde Genç ve Durmuş Genç’i ziyaret ederek faciada hayatlarını kaybeden aile üyelerini kabirleri başında andıklarını söyledi.

Avrupa’da ırkçılığın ve İslam düşmanlığının giderek arttığına da dikkat çeken Eren şunları kaydetti:

“29 Mayıs 1993’teki olayın 28’inci yıl dönümü olması hasebiyle köydeki mezarlıkta bir anma programı yapmak istedik ve onları ziyaret etmek istedik. Irkçı kundaklama neticesinde hayatını kaybeden, insanların hatırası yaşatılmaya çalışılıyor. Solingen’de de anmalar yapılıyor. Dolayısıyla üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen hala sıcaklığını koruyan olaydan ve Mevlüde teyzemizin, Durmuş amcamızın Avrupa’ya, Almanya’ya, Türkiye’ye örnek olan tavırlarından bizim ders çıkarmamız gerekiyor.”

"28 yıldan bu yana değişen bir şey yok"

Solingen faciasının Doğu-Batı Almanya’nın birleşmesinden sonra yaşanan en büyük toplumsal olay olduğunun altını çizen Eren, “Aslında 28 yıldan bu yana değişen bir şey yok. Maalesef, Avrupa’da, yıldan yıla saldırıların arttığını görüyoruz. Bu artış bizi hem ürkütüyor hem de daha çok tedbir almamamız konusunda bizleri uyarıyor. Bu konuda YTB olarak bizler de vatandaşlarımızın yanında oluyor çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.