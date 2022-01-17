YTB Başkanı Eren: “Ortak Bir Tarih, Ortak Bir Gelecek”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk’a yapacağı ziyarete ve YTB’nin ülkeye yönelik faaliyetlerine ilişkin Arnavutluk’un ulusal gazetelerinden Gazeta Shqiptare için “Ortak Bir Tarih, Ortak Bir Gelecek” başlıklı makale kaleme aldı.

YTB Başkanı Eren Arnavutluk’un ulusal gazetesi Gazeta Shqiptare için kaleme kaldığı makalesinde Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerin yüzlerce yıla yayılmış bir dostluğa dayandığına dikkat çekti. Türkiye ve Arnavutluk’un ortak tarihi bir geçmiş, kadim ve derin bağlar ve kardeşlik temeline dayalı münasebetlerle aynı ufka baktığının altını çizen Eren, Arnavutların Osmanlı idaresinde çok üst makamlara kadar yükseldiğini hatırlattı. Hatta o dönemlerde Arnavutların sadrazamlık makamına getirilerek devletin iki numaralı yöneticisi olarak hizmet ettiğini bildiren Eren, Osmanlıdan bugüne kopmayan, sarsılmayan dayanışmanın bugün daha ileri noktalara gittiğine vurgu yaptı.

Arnavutluk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin, eşit ve dost iki ülke olduğunu dile getiren Eren, makalesinde şu ifadelere yer verdi: “Bununla birlikte Türkiye ve Arnavutluk sosyal, siyasi, iktisadi ve askeri birçok alanda ortak bir hedefe, müşterek bir fikre sahiptir. Her alanda olduğu gibi ekonomide de Türkiye Arnavutluk’un en büyük ticarî ortaklarından biri olduğu gibi aynı zamanda Arnavutluk’taki en büyük dış yatırımcılardan da biridir”

Ortak tarihi konu alan projeler Arnavut gençlerinden ilgi görüyor

Son 30 yılda gelişen, son zamanlarda ise iyiden iyiye pekişen ülkeler arasındaki ilişkilerin, kültürel sahada da kendini gösterdiğini belirten Eren, makalesinde YTB’nin Arnavutluk’a yaptığı faaliyetlere de yer verdi. YTB’nin kurulduğu günden bugüne, Arnavutluk ile bağları güçlendirmek amacıyla birçok proje geliştirdiğini anlatan Eren, ortak tarihi konu alan kitap tercümeleri, sempozyumlar, eğitim destekleri, akademiler, gençlik okulları, iftar programları ve Türkçe dil eğitimlerini kapsayan bu projelerin, özellikle Arnavut gençlerinden ilgi gördüğünü bildirdi.

Türkiye bursları tüm dünyada olduğu gibi Arnavut gençler arasında da popüler

Eğitim hareketliliğinin, iki ülke ilişkilerinin genç nesiller arasında da devam etmesi için büyük önem verdikleri bir alan olduğuna değinen Eren, özellikle YTB tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programının Balkanlar’da ve tüm dünyada olduğu gibi Arnavut gençleri arasında da popüler olduğuna vurgu yaptı.

Ülkemiz üniversitelerinde Türkiye Burslusu olarak 230 Arnavutluk uyruklu öğrencinin lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim görmeye devam ettiğini belirten Eren şu bilgileri paylaştı: “1994 yılından günümüze dek Arnavutluk’tan 1000’i aşkın öğrenci çeşitli alanlarda Türkiye’de okumak üzere burslandırılmıştır. En son 2021 yılında Arnavutluk’tan Türkiye Bursları’na 527 başvuru alınmış ve 69 öğrenci burs almaya hak kazanmıştır. Türkiye Bursları’na Arnavutluk’tan daha fazla sayıda gencin başvurması, bize göre, ülkelerimiz arasındaki siyasî, kültürel ve ekonomik bağların çoğalması için son derece önemlidir.”

Mezun Derneği eğitim, ticaret ve turizm ofisi görevi görüyor

Arnavutluk’taki Türkiye mezunları arasında, ülkede önemli görevler üstlenmiş kişilerin bulunduğunu aktaran Eren, toplamda 400’den fazla Türkiye mezununun bulunduğu Arnavutluk’ta, 2018 yılında bir Türkiye Mezunları Derneği’nin kurulmuş olmasının, iki ülke arasındaki ilişkilere kurumsal bir katkı sunacağını belirtti.

Arnavutça ve Türkçe dillerine hâkim, diplomalı gençlerin bir araya gelebilecekleri bu derneğin, iki ülke arasında iletişim sağlayan bir eğitim ofisi, ticaret ofisi, turizm ofisi, vb. bir işlev göreceğine dikkat çekti.

Türkiye Mezun Derneklerinin Arnavutluk’ta 2019 yılında çok önemli bir insanı işlevi yerine getirdiğini hatırlanan Eren, “2019 yılında Arnavutluk’ta yaşanan acı deprem hadisesinde Türkiye’nin çeşitli kurum ve kuruluşları kardeş Arnavutluk’a yardım göndermişlerdir. YTB de Arnavutluk’a yardım gönderen kurumlardan biri olup ülkedeki Türkiye mezunu Arnavutlara ilettiği yardımlarda Türkiye Mezunları Derneği’nden yararlanmıştır. Derneğin aynı yardımsever tavrı, YTB’nin Arnavutluk’a Covid-19 salgını vesilesiyle sunduğu yardımlara aracı olmasında da kendini göstermiştir” bilgilerini paylaştı.

Ziyaret pek çok ortak proje ile taçlandırılacak

Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 yılındaki ilk yurtdışı ziyaretini Arnavutluk’a yapmış olmalarının iki ülke arasında var olan bu kardeşliği daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inandıklarını kaydetti. Bu ziyaretin pek çok alanda bugünden işaretleri görülen büyük işbirliklerine kapı aralayacağına dikkat çeken Eren, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın yaklaşık bir yıl önceki Türkiye ziyareti sırasındaki “ziyaret iki ülke arasında yeni bir sayfa açtı” sözlerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin ise bu yeni sayfayı karşılıklı faydaya dayalı pek çok ortak proje ile taçlandıracağını dile getiren, “Biz Türkiye ve YTB olarak, tarih boyunca Arnavutluk’la birbirimize sunmuş olduğumuz katkıları, çağın gereklerine uygun olarak daha da güçlendirmeyi bununla yetinmeyip çoğaltıp, çeşitlendirmeyi, dostluğumuzun bir gereği olarak görmeye devam edeceğiz” ifadelerini paylaştı.