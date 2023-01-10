YTB Başkanı Eren : “Irak’taki tüm unsurlardan Türkiye burslarına başvuruları bekliyoruz”

Geçmiş yıllarda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitim almış mezunlarla Erbil’de bir araya gelen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Irak’taki tüm unsurlardan Türkiye burslarına başvuruları bekliyoruz” diye konuştu.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Irak temasları çerçevesinde Erbil’de yer alan Türkiye Mezunları Derneği’nde Türkiye mezunu Iraklılarla bir araya geldi. Eren, bugüne kadar, Irak’tan 4 bine yakın öğrencinin Türkiye’de burslu olarak üniversite eğitimi aldığına dikkat çekti. Hali hazırda Iraklı 500’den fazla burslu öğrencinin Türkiye’de eğitim gördüğünü dile getiren Eren, son 10 senedir ise bin 300’e yakın öğrenciye burs verildiğinin altını çizdi.

“İnsana yaptığımız yatırım hiçbir zaman boşa gitmiyor”

Irak’taki tüm unsurlardan Türkiye burslarına başvuruları beklediklerini belirten Eren, “Başarı odaklı bir burs programı olarak biz inşallah dost ve kardeş Irak’ın gelişmesi için elimizden gelen katkıyı vereceğiz. Çünkü bu öğrenciler, Irak’ın geleceğine bir katkıdır. İnsana yaptığımız yatırım hiçbir zaman boşa gitmiyor. Dolayısıyla bu yatırımlar, inşallah Irak’ın geleceğine de katkı sağlayacak” dedi.

Erbil’deki programa IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut ve Türkiye’de eğitim görmüş çok sayıda kişi katıldı.

Eren ayrıca temasları çerçevesinde Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut ile bir görüşme gerçekleştirirken, Gökbörü Türbesi ve Erbil Kalesi’ni ziyaret edip Kayseri Çarşısı’nda Erbil’deki soydaş ve akraba topluluklarla bir araya geldi.