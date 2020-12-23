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Yozgat’ta piyasa değeri 100 bin TL olan at figürlü heykel ele geçirildi
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 100 bin TL olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait at figürü ele geçirildi.
Kültür Sanat 23.12.2020, 13:03
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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 100 bin TL olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait at figürü ele geçirildi.
Yerköy ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı istihbaratını alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla M.Ö. ve H.Ö. isimli şüphelilerin üzerinde Roma dönemine ait ve piyasa değeri 100 bin TL olduğu değerlendirilen 1 adet at figürlü heykeli ele geçirdi.
Yapılan arama sonrası ele geçirilen at figürlü heykel Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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