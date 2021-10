Yozgat’ta geleceğin okçuları yetişiyor

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde kaymakamlık bünyesinde açılan okçuluk kulübünde geleceğin okçuları yetiştiriliyor.

Ata sporu okçuluğu gençlere sevdirmek ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü öncülüğünde hizmet veren okçuluk kulübünde gençler okçuluk sporuna yoğun ilgi gösteriyor.

Şefaatli Okçuluk Kulübünde okçuluğa gönül veren gençler hem milli ve manevi değerleri öğreniyor hem de müsabakalara hazırlanıyor. Antrenmanlarda yay çekip, ok atan ve hedefi isabetle vuran gençler, performanslarıyla da göz dolduruyor.

Ok atmayı çok sevdiğini söyleyen 8’inci sınıf öğrencisi Şerife Durak, “Okçuluk sporuna 30 metreden ok atarak başladım, çok güzel bir spor. Türkiye şampiyonu oldum, ok atmayı çok seviyorum, hedefim öğretmen olmak. Ünlü bir okçu olmak istiyorum” dedi.

İleride milli sporcu olmak istediğini belirten Ahmet Enes Ata ise, “Okçuluğa okulda açılan kursta başladım. Sonra pandemi döneminde de ok atmaya devam ettik. Belli bir süre sonra yarışmaya gittik. 30 metreden ok attım, 4’üncü oldum. Ok atmayı çok seviyorum. Herkesin yapabileceği bir spor. İleride hedefim Türkiye birincisi olmak. Milli sporcu olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

İlçedeki gençlere ata sporu okçuluğu tanıtarak gençlerin milli ve manevi değerlerini yükseltmek ve bireysel anlamda başarı elde etmelerini sağlamak için ilçede okçuluk sporuna önem verdiklerini söyleyen Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, “Bireysel anlamdaki sporlar bizim için çok kıymetli. Çünkü bireysel anlamda başarı elde edince arkadaşlarımızı daha özgüvenli, gayretli olarak görebiliyoruz. Öğrencilerimizde bu pozitif değişmeyi yakalayınca okçuluk sporu dikkatimizi çekti. Hem de tarihi kültürel arka planı var. Biz okçuluk eğitimi verdiğimizde sadece spor yaptırmış olmuyoruz aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de kardeşlerimize tanıştırmış oluyoruz. Bu vesile ile okçuluk çalışmalarına başladık. Ekipmanlarımızı temin ettik, hocalarımız çok gayretli bir çalışma yaptı ve yaklaşık 8 ay gibi bir süre önce okçulukla ilgili ilk faaliyetleri başlattık” dedi.

İlçe halkının okçuluğa yönelik çok yoğun bir ilgisinin olduğunu da dile getiren Kaymakam Günlü, “Bizim hem gençlerimizi bireysel anlamda okçuluk sporu ile tanıştırıp sporcu ahlakını benimsemeleri ve nitelikli başarılar elde ederek kendilerini geliştirmeleri hem de okçuluk sporu ile okçuluğun felsefesini öğreterek milli ve manevi değerle yakın olmaları gibi bir hedefimiz var. Bu anlamda çalışmalara devam ediyoruz. Şefaatli’yi İnşallah okçuluk konusunda önemli bir noktaya taşımak için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.