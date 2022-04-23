Yörük Türkmen Birliği, Türk Dünyası öğrencileriyle buluştu

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Uludağ Üniversitesi ile ortak olarak düzenlediği iftar programında Türk Dünyası öğrencileri ile buluştu. İftar programında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Burada 135 ülkeden misafir öğrencimiz var. Onlar bizim mağdur coğrafyanın emanet ettiği gençlerimizdir.” dedi.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve yönetiminin ev sahipliğinde ve Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) işbirliğinde düzenlenen iftar programı Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü TÜDAM Otağı’nda gerçekleşti. Programa Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir, Uludağ Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Dikmen, Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinatörü Fetullah Bingül, Bursa Sivil Toplum Halkla İlişkiler Müdürü Özbey Tan , Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar,Yusuf Yüzlüler Derneği Başkanı Veysel Aşkın, STK temsilcileri ile Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, ABD, Filistin başta olmak üzere 135 ülkeden 200 yabancı uyruklu öğrenci katılım sağladı.

“Biz onlara yabancı uyruklu demiyoruz”

Üniversiteli gençlerin coşkusu içinde gerçekleşen iftarda ev sahibi olarak konuşan TDYTB Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Türk dünyasının birlik ve beraberliğine değindikten sonra gençler için” Biz kardeş ülkelerden buraya gelen öğrencilerimize yabancı uyruklu demiyoruz. Onlar bizin çocuklarımız, burada iyi eğitim alsınlar ve ülkelerine döndüklerinde bizim hayalimiz olan Büyük Türk Dünyası birlikteliğini kurumsal olarak kursunlar, hayata geçirsinler” diye konuştu.

“Onlar mağdur coğrafyanın emaneti”

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Önümüzdeki yıllarda Rabbim bizlere nice ramazanları, bayramları nasip etsin. Burada 200 ülkeden misafir öğrencimiz var.Onlar bizim mağdur coğrafyanın emanet ettiği gençlerimizdir. Bu gençlerle birlikte bizlere bu akşam güzel imkanı sağlayan kardeşlerime ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullanırken, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, “Türk Dünyası ve coğrafyasındaki birliği bizler sağlamalıyız. Bizim her daim kuvvet ve birlik içinde olmamız gerekiyor. Burada bulunan tüm kardeşlerimize sınavlarında büyük başarılar diliyorum” dedi.

TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir de program açılışında teşekkürlerini sunarken, TÜDAM hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.

Yemek sonrası konuklar ve öğrenciler TÜDAM Bahçesi’nde kıl çadırdan yapılan büyük otağa geçtiler. Burada yörüklerin simgesi haline gelen ve boyunlarına astıkları keyfiyenin tanıtımını yapan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği ile Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, konuklar ile öğrencilerin boynuna keyfiye bağladı. Açılış konuşmaları sonrası namazlarını çadırda kılan protokol, namaz sonrası yörük şenlikleri çerçevesinde sanatçı Cengiz Bütün (Menteşeli Cengiz) ile türküler söyleyerek, eğlenceler düzenledi.