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YÖREX’te Ankara’nın tarihi ve kültürü tanıtılıyor

Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda Ankara Kalkınma Ajansının hazırladığı stant ile Ankara’nın tarihi ve kültürü tanıtılıyor.

Kültür Sanat 20.10.2021, 13:43
YÖREX’te Ankara’nın tarihi ve kültürü tanıtılıyor

Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda Ankara Kalkınma Ajansının hazırladığı stant ile Ankara’nın tarihi ve kültürü tanıtılıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 11’incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Antalya Expo Center’da başladı. 20 Ekim’de başlayıp dört gün sürecek olan fuarda, Türkiye’nin yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 300 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarla ayrıca Anadolu’nun yöresel ürünlerinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansının koordinesinde hazırlanan Ankara standında Kalecik Hanımeli, Kızılcahamam Lonca, Ayaş Akkaya Kadın, Haymana Yeşilyurt, Beypazarı Tılsım, Yemenia Kadın, Beypazarı Kınalı Eller, Ankara EkoDoku, Nallıhan Han İpek, Polatlı Anadolu Bacıları ile Bala Afşar Balam Kadın Kooperatifleri Ankara’ya özgü yöresel ürünleri tanıtıyor. Ankara standında tanıtılan Beypazarı tarhanasından pancar pekmezine, Nallıhan ipek iğne oyalarından eriştelere, Ankara’ya özgü birçok yöresel ürün ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

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