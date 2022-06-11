‘Yöresel yemeğin yeniden yorumlanması’ etkinliğinde lezzet şovu

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen yöresel yemeğin yeniden yorumlanması etkinliğinde ünlü şef Hüseyin Bölük tarafından yerel lezzetlerin sunumu yapıldı.

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği tarafından Cinci Han’da yöresel yemeğin yeniden yorumlanması etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, kurum müdürleri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Ünlü şef Hüseyin Bölük ve ekibi yerel mutfakta hazırladıkları lezzetleri özel bir şekilde sunarak katılımcılara ikram yaptı.

Etkinliğin sonunda konuşma yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin yan temasının ‘yerel mutfak’ olduğunu belirterek, yöresel lezzetlerin yapılan sunumunun çok önemli olduğunu söyledi.

Gürel, Safranbolu’nun yeniliklere ihtiyacı olduğunu, yerel tatların gün yüzüne çıkartılmasının öneminden ve gelecek kuşaklara aktarılması için farklı etkinliklere ihtiyaç olduğun aktardı.

Konuşmanın ardından Vali Gürel, Kaymakam Türköz ve SAFTİD Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder tarafından şef Bölük ve ekibine plaket ve hediye takdimi yapıldı.