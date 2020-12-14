banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın yatırımcıları dikkat!
Altın yatırımcıları dikkat!
Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor
Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor
Ünlü yönetmen Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti... Kim Ki Duk kimdir?
Ünlü yönetmen Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti... Kim Ki Duk kimdir?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yöresel ürünler, katma değerli ürünlere dönüşüyor

Kastamonu’da kadın kooperatifine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle yöresel değer taşıyan ürünlerin yaşatılması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. Destek kapsamında eğitimlerini tamamlayan kooperatif üyesi kadınlar, taş baskı ve siyez gibi yöresel ürünleri katma değerli ürünlere dönüştürerek Bölgesel düzeyde kadınlara istihdam ve ek gelir imkânı sunmayı amaçlıyor.

Kültür Sanat 14.12.2020, 12:03
2
Yöresel ürünler, katma değerli ürünlere dönüşüyor

Kastamonu’da kadın kooperatifine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle yöresel değer taşıyan ürünlerin yaşatılması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. Destek kapsamında eğitimlerini tamamlayan kooperatif üyesi kadınlar, taş baskı ve siyez gibi yöresel ürünleri katma değerli ürünlere dönüştürerek Bölgesel düzeyde kadınlara istihdam ve ek gelir imkânı sunmayı amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı kapsamında Kastamonu Sarı Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne “Taş Baskı Özgün Tasarım Danışmanlığı, Eski Tasarım Nesnelerinin Yorumlanması Danışmanlığı ve Eğitimi” desteği sağladı. KUZKA’nın destek sağladığı “Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi” projesi kapsamında kooperatife üye kadınlara, taş baskı tekniğiyle üretilen yöresel ürünlerin modernize edilerek yeniden yorumlanması eğitimi verildi. Ayrıca kooperatifin Siyezden ürettiği ve satışı yapılan (siyez bulguru, unu, eriştesi, galetası vb.) geleneksel ürünlerin geleneksel değerleri yansıtan ve ürünü ön plana çıkaran ambalajlara kavuşabilmesi adına tasarım odaklı düşünme ve ambalaj tasarımı danışmanlık hizmeti sağlandı.

“Yöresel ürünlerin katma değeri artırılacak”

Projenin kapanışına katılan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi’ projesine sunmuş olduğumuz destek kapsamında, Kastamonu’nun yöresel değeri olan taş baskılı ürünler ile siyez başta olmak üzere yöresel ürünlerin üretimini yapan kooperatifimize eğitim ve danışmanlık desteği sağlıyoruz. Teknik destek programımız kapsamında yöresel ve hediyelik ürünlerin ambalaj tasarımı ve sunumuna yönelik bir danışmanlık hizmeti sunuldu. Aynı zamanda geleneksel olarak yapılan taş baskının gelenekselliğini koruyarak günümüz modern hayatına uygun hale getirmek amacıyla da tasarım odaklı düşünme eğitimi ve danışmanlık hizmeti sağladık. Bu proje vesilesiyle yöresel ürünlerin katma değerini artırırken, üreten kadınları da desteklemiş olacağız” dedi.

“Kadın örgütlerini desteklemeye devam edeceğiz”

Kalkınma Ajansı olarak aynı zamanda kadınların ve gençlerin işgücü potansiyelinin geliştirilmesi sonuç odaklı programının yürütüldüğünü kaydeden KUZKA Genel Sekreteri Genç, “Bu program kapsamında bu yıl Bölgede Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerimizde kadın kooperatifi ve derneklerine yönelik kadın örgütlenmeleri eğitim programını düzenledik. Bu eğitim programında iş planı oluşturma, markalaşma, tanıtım, ürün standartlaştırma ve e ticaret gibi 14 farklı başlıkta eğitimler düzenledik. Önümüzdeki dönemde de kadın kooperatiflerinin geliştirilmesine yönelik programlara devam etmeyi düşünmekteyiz.” diye konuştu.

“Destek sonrasında vizyonumuz gelişti”

Sarı Konak Kadın Kooperatifi Başkanı Mihriban Tüfekçi ise, “KUZKA ile yapmış olduğumuz “Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi” projesi bizlere çalışmalarımızda farklı bakış açısı kazandırdı. Farklı pencereler açtı. Vizyonumuz gelişti. Eğitim sayesinde artık farklı işler yapabileceğimizi fark ettik. Desteklerinden dolayı KUZKA’ya çok teşekkür ediyoruz. Biz aynı zamanda Siyezden yöresel ürünler üretiyoruz. Siyez unu kullanarak kurabiye, galeta, gevrek ve son olarak da tarhana cipsi ürettik. Tüm Türkiye’ye satışını yapıyoruz. Bunların ambalajlanmasına yönelikte önemli bilgiler aldık.” dedi.

“Kadınlara istihdam ve ek gelir imkânı sunulacak”

KUZKA ve Sarıkonak Kadın Kooperatifi iş birliğiyle projenin gerçekleştirildiğini hatırlatan kooperatifi üyesi ve Ziraat Yüksek Mühendisi Dilek Özdemir de, “Proje ile yapmak isteğimiz şey, Kastamonu’nun yöresel değer taşıyan taş baskı ürünlerini, daha güzel, daha modern şekilde yeniden tasarlayabilmek ve daha fazla kişiye ulaşmaktır. Bir başka hedefimiz ise kadınlarımıza istihdam sağlamak, katma değerli ürünler oluşturmaktır. Geleneksel taş baskı kalıplarımızı aynı zamanda modern ürünlere taşımayı hedefledik. Bu kapsamda tamamladığımız ambalajlama ve tasarım eğitimi sonrasında ise ürünlerimizi pazara sunmak, daha fazla kişiye ulaşarak kadınlarımıza istihdam ve gelir sağlanmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır da, projenin kapanışına katılarak Geleneksel Değerlere Kadın Eli Değdi Projesi kapsamında 22 saatlik eğitimlerini tamamlayan kooperatif üyelerine sertifikalarını verdi.

KUZKA, 2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı kapsamında sağlanan “Taş Baskı Özgün Tasarım Danışmanlığı, Eski Tasarım Nesnelerinin Yorumlanması Danışmanlığı ve Eğitimi” projesi desteğiyle Kastamonu’ya ait yöresel değer taşıyan 10 ürün veya ambalaj tasarımı da kooperatife kazandırılmış oldu.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 11 13
16. Gençlerbirliği 11 11
17. Sivasspor 10 10
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. Samsunspor 13 21
8. Bursaspor 14 20
9. İstanbulspor 11 18
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 12 14
13. Boluspor 13 13
14. Ümraniye 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11