Yol ortasındaki türbe 37 senedir konuşulmaya devam ediyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 1985 yılında yaşanan esrarengiz olay 37 senedir ilçede konuşulmaya devam ediyor.

1985 yılında Taşköprü Belediyesi ekipleri tarafından Çay Mahalle mevkiinde gerçekleşen yol açma çalışmaları esnasında makine operatörü Ahmet Alay bir yapının önünde aracın çalışmadığını fark etti. Aracının başka yerlerde çalıştığını fakat o yapının önüne geldiğinde çalışmadığını anlayınca bir gariplik olduğunu düşündü. Çay Sokak’ta yaşayan yaşlı bir kadının makinanın yanına gelip, "Oğlum burada bir türbe var, istersen burada bir çalışma yapma" demesi üzerine durumu yetkililerine bildiren Ahmet Alay amirlerinin izniyle bu noktadaki çalışmayı durdurduğunu belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Ahmet Alay, "1985 yılında Taşköprü Belediyesinde iş makinası operatörü olarak işe başladım. Bir süre sonra ilçemizin Çay Mahallesi’nde yapılan yol açma çalışması esnasında iş makinasının metruk bir yapının önüne geldiğinde çalışmadığını ve ilerlemediğini fark ettim. Araçtan aşağı inerek yaptığım kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ve aracın rutin olarak çalıştığını ancak yapıya doğru ilerlemek istediğimde yine arıza verdiğini fark ettim. Burada çalışma yaptığım esnada yaşlı bir kadın yanıma gelerek ’Oğlum burada bir türbe var istersen çalışma yapma’ demesi üzerine bu noktadaki çalışmayı durdurdum.’’ dedi.

Daha sonra Taşköprü Belediyesi bu metruk yapının türbe olduğunu belirleyerek restore çalışmalarını gerçekleştirdi. Günümüzde halen yol ortasında duran ve sık sık ziyaret edilen isimsiz bir mekân olamaya devam ediyor.