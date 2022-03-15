"Yok Artık" Denilecek, Tarihin Derinliklerinde Kalmış 12 İlginç Bilgi

1- Napolyon'un tavşanlara mağlup olması



Cezzar Ahmet Paşa'nın Napolyon'u yendiğini tarih kitaplarında okusak da Fransız İmparatoru'nun unutmak isteyeceği tek vaka bu değil. Kendisi ve adamları için bir tavşan avı düzenlenmesini isteyen Napolyon'un emrine uyan uşakları, toplamda 3000 tavşanı yakalayıp av arazisine getirir. Kafesler açılınca tavşanlar kaçışmak yerine bir sürü halinde Napolyon ve adamlarına saldırır.



2- Kleopatra'nın aslında Mısırlı olmaması



Antik Mısır denildiğinde akla gelen ilk hükümdarlardan biri elbette ki Kleopatra. Öte yandan Kleopatra aslında Mısırlı değildi. Dönemi inceleyen tarihçilere göre Mısır'ın hükümdarı 7. Kleopatra (resmi adı bu şekilde) Yunandı. Büyük İskender'in generallerinden Ptolemy'nin soyundan geliyordu.



3- Çatal kullanmanın günah sayılması



Günümüzde dünyanın herindmen her yee kullanılan bir mutfak eşyası olan çatallar, bir dönem İtalya'da kullanılamıyordu. 11. yüzyılda dönemin kilisesi, çatal kullanmanın günah olduğuna karar vermişti. Gerekçe ise çatalların "tanrının yaratmadığı yapay eller" olmasıydı.



4- Papa 4. Gregory'nin kedilere savaş ilan etmesi



13. yüzyılda, o dönemin papası olan 4. Gregory kedilere savaş ilan etmişti. Bugün sağda solda cadı imgelerinde gördüğümüz siyah kediler başta olmak üzere kedilerin şeytana hizmet ettiğine inanan Papa, Avrupa çapında kedilerin yok edilmesine neden oldu. Kediler olmayınca hastalık taşıyan farelerin cirit atmaya başlaması ile birlikte Avrupa nüfusunun önemli kısmı yok oldu.



5- 1820'de domateslerin davalık olması



Bugün bir savcıya gidip "Sayın savcım, ben domatesi dava edeceğim" desek ne olacağını kestirmek zor ancak 1820'de domatesler davalık olmuştu. O dönemde domateslerin zehirli ve "kötü" olduğu düşünülüyordu.

Robert Gibbon Johnson, domateslerin savunması için mahkeme salonunda oturup bir sepet dolusu domates yedi.

Salem, New Jersey'deki davada izleyiciler, Johnson'ın ilk ısırıktan sonra ölmemesine çok şaşırmıştı.



6- Bir dönem ölüleri giydirip süsleyerek fotoğraf çekmenin moda olması



İngiltere'de Kraliçe Victoria döneminde oldukça garip bir adet bütün İngiliz adalarını sarmıştı. Özellikle çocukların ve bebeklerin ölümlerinden sonra, vefat eden kişiler giydirilip süslenerek fotoğrafları çekiliyordu. Hatta fotoğrafları daha "canlı" göstermek için sonradan üzerlerine göz çizilirdi.



7- Bir dönem trenle yolculuk etmenin insanları delirttiğine inanılması



1850'ler ve 1860'lar, tren yolculuklarının gittikçe popüler hale geldiği yıllar olarak biliniyor. Öte yandan bu devasa metal makinelere herkes aynı derecede güvenmiyordu. Bazı kişilere göre yüksek hızlardan ve titreşimden dolayı yolcuların beyni hasar görüyor ve insanlar akıl hastalıklarına yakalanıyordu. Hatta bu yüzden delirip trenden atlayanlar olduğu öne sürülüyordu.



8 - 16. yüzyılda insanların şapkalarına yanlış tüy taktıkları için idam edilebilmesi



İngiltere'den bir başka acayiplikle listemize devam ediyoruz. 16. yüzyılda İngiltere'de sınıflar arasındaki farkı belirginleştirmek için bazı yasalar çıkarılmıştı. Bu yasalardan biri de 13 yaşından büyük herkesin bir şapka takmasını zorunlu kılan yasaydı. Kişiler, sosyal sınıfına göre şapkasına bir tüy takardı. Alt sınıflar kaz, ördek, tavuk tüyü kullanırken üst sınıflar daha egzotik tüyler takardı. Alt sınıftan biri, üst sınıflara ait tüy takarken yakalanırsa idam edilebilirdi.



9- Bir dönem eroinin ilaç olarak kullanılması



Günümüzde bir uyuşturucu olan eroin, çok uzun zaman önce ilaç olarak kullanılmıştı. O dönemin doktorları, öksürükten baş ağrısına akılınıza gelebilecek hemen her sorunda eroin reçete edebiliyordu. İlacın ne kadar büyük bağımlılık yarattığı ve olumsuz etkileri sonradan ortaya çıktı.



10- Kediden telefon yapıldığının iddia edilmesi



1929 yılında, Princeton'dan iki araştırmacı oldukça ilginç bir iddia ile ortaya çıkmıştı. Araştırmacılar yeni bir telefon yapma şekli geliştirdiklerini iddia ediyorlardı: Canlı bir kediyi telefona dönüştürmek. İddialar asılsız çıkarken ikilinin ne kullandığı da hala bilinmiyor.



11- Tarihteki en kısa savaşın sadece 38 dakika sürmesi



İngiliz-Zanzibar Savaşı, tarihteki en kısa savaş olarak biliniyor. 27 ağustos 1896'da Birleşik Krallık askerleri ile Zanzibar Sultanlığı arasındaki savaş, başladıktan 38 dakika sonra sona erdi. Savaşı büyük bir donanma gücüne sahip olan İngiliz tarafı kazandı.



12- Washington Square Park bir mezarlığın üzerinde olması



New York'un en popüler parklarından biri olan 39.500 metrekarelik Washington Square Park, bugün New York şehrinin en bilindik mekanları arasında yer alıyor. Bir parka dönüştürülmeden önce bu parkta yaklaşık 20 bin kişinin gömüldüğü bir mezarlık bulunuyordu.

Tarihi incelediğimizde karşımıza yüzlerce ilginç olay çıkabiliyor. Bazen inanışlar, bazen önemli kişilerin yaptıkları bir süre sonra "Zamanında bu da mı olmuş?" tepkisiyle karşılanıyor. Sizi en çok şaşırtan olay hangisi oldu?



Kaynak: webtekno