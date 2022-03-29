Yılmaz Erdoğan ‘Münaşaka’ ile 9 Nisan’da sahnede

Eşsiz sahilleri, sakin doğasıyla Kıbrıs’ın el değmemiş bölgelerinden Bafra’da faaliyet gösteren, tatil ve eğlenceyi bir arada arayanların ilk adresi olan Concorde Luxury Resort, sanat dünyasının sevilen isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Yılmaz Erdoğan, sabırsızlıkla beklenen, yeni anektodlarla zenginleşen ve her anı kahkahalarla izlenen tek kişilik gösterisi ‘Münaşaka’ ile 9 Nisan akşamı Concorde Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek.