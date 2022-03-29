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Yılmaz Erdoğan ‘Münaşaka’ ile 9 Nisan’da sahnede
Concorde Luxury Resort, 9 Nisan akşamı Yılmaz Erdoğan’ın stand up gösterisi ‘Münaşaka’ya ev sahipliği yapacak.
Kültür Sanat 29.03.2022, 10:03
Eşsiz sahilleri, sakin doğasıyla Kıbrıs’ın el değmemiş bölgelerinden Bafra’da faaliyet gösteren, tatil ve eğlenceyi bir arada arayanların ilk adresi olan Concorde Luxury Resort, sanat dünyasının sevilen isimlerini ağırlamaya devam ediyor.
Yılmaz Erdoğan, sabırsızlıkla beklenen, yeni anektodlarla zenginleşen ve her anı kahkahalarla izlenen tek kişilik gösterisi ‘Münaşaka’ ile 9 Nisan akşamı Concorde Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek.