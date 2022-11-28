Yıllardır Mimar Sinan’ın eserlerini büyük bir sevgiyle resmediyor

Edirne’de bir görsel sanatlar öğretmeni, yıllardır büyük bir sevgiyle kağıda döktüğü Mimar Sinan’ın eserlerini sergiledi.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatih Çapkan, Edirne’deki mimari ve tarihi eserlerden ilham alarak sulu boya tekniğiyle kağıda döktüğü resimleri Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu’nda sergiledi. ‘Büyük Usta Koca Mimar Sinan’a Saygı’ başlığı altında, başta şaheser Selimiye Camii olmak üzere Tunca Nehri ve daha birçok tarihi eseri öğrencilik yılarından itibaren yapan Resim Öğretmeni Çapkan, Edirne’nin zengin kültürünü görseller ile aktarmada kendini aracı olarak görüyor.

“Mimar Sinan, Selimiye için 6 ay boyunca yer belirledi”

Çapkan, neredeyse bütün eserlerinde Selimiye Camisi’nin olduğunu belirterek, “Yine yok olan tarihi evlerimize ve eserlerimize dikkat çekmeye çalıştım. Buradaki kültürel zenginlikleri anlamlı şekilde harmanlayıp yağlı boya tekniğiyle tuvale yansıttım. Birçok eser bulunmaktadır. Kültürümüzü aktarmada kendimi aracı olarak görüyorum. Bu eserlerin oluşma süreci 8 yıl civarı sürmüştür. Boşluk kalan kısımlar oldu, o kısımları öğrencilik dönemimden kalan eserleri koyarak tamamladım. Edirne’nin en önemli eserlerinden olan ’Selimiye Camii’ yaklaşık 500 yıllık bir eser olup, Edirne’nin her yerinden görülebiliyor. Mimar Sinan bu eserini yapmak için 6 aylık bir süreçte sadece nereye yapılması gerektiğini düşünmüştür. Bir sanat eseri olarak görüntüsü, iç güzelliği ve mimari yapısıyla etkileyici bir eser olup, eserlerime de yansıttım” dedi.