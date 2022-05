Yıllardır Beklenen Avatar 2 ne zaman çıkacak?

Avatar, ilk filmi ile bilim kurgu sevmeyen izleyicilerin bile beğenisini kazanarak sinemada gişe rekorları kırmış ve dönemin en çok konuşulan yapmı haline gelmişti. Avatar 2 çıkacak mı, ne zaman çıkacak? tartışmaları devam ederken, Serinin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney, CinemaCon etkinliği kapsamında yaptığı açıklamada Avatar 2’nin vizyon tarihini ve filmin tam ismini açıkladı…







AVATAR 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?







Avatar 2 ile ilgili açıklama Serinin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney’den geldi. CinemaCon etkinliğinde paylaşılan bilgilere göre Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022 tarihinde sinemalarda vizyona girecek.

Yapılan açıklamaya göre filmin ismi Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) olacak. Film, isminden de anlaşılacağı üzere su altındaki bir evrende geçecek.







'Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu'ndan tanıtım filmi yayınlandı. James Cameron'ın yönettiği; Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Stephen Lang'ın rollerine geri döndüğü filme Michelle Yeoh ve Kate Winslet de dâhil oldu. 'Avatar: Suyun Yolu', bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir tehdidin yeniden 'Pandora'yı hedef almasıyla Neytiri ve 'Na'vi halkıyla birlikte Pandora'yı ve ailesini koruma çabasını anlatacak.

Disney tarafından paylaşılan ve oldukça belirsiz olan sinopsisi ise şu şekilde;

“İlk filmdeki olaylardan on yıldan fazla bir süre sonra geçen Avatar: The Way of Water; Sully ailesinin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikayesini, onları takip eden sıkıntıları, birbirlerini güvende tutmak için yaptıkları çabaları, hayatta kalmak için verdikleri savaşları ve katlandıkları trajedileri anlatacak.”

Avatar 2’nin fragmanı şu an için yayınlanmadı ancak fragman 5 Mayıs’ta yayınlanacak.



İLK AVATAR NE ZAMAN ÇIKTI?







Avatar filmi ilk olarak 2009 yılında sinemalarda gösterime girdiğinde büyük bir sükse yaratmış ve bilim kurgu dünyasını derinden etkileyen yapımlar arasında yer almıştı. Aynı zamanda Avatar, 2,8 milyar dolarda fazla hasılatla tüm zamanların en çok kazanan filmi olmayı başardı.

İkinci Avatar filmi Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek ve James Cameron’ın açıklamasına göre Avatar 3, 4 ve 5 projeleri de hazır. Ayrıca her film bir öncekinden yaklaşık iki yıl sonra vizyona girecek.



Kaynak: (Posta / gazetevatan )