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“Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”nin sahipleri belirlendi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), kuruluşunun 43’üncü yılında 40’ıncısını düzenlediği “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”nin sahiplerini belirledi.

Kültür Sanat 01.01.2022, 13:46
“Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”nin sahipleri belirlendi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), kuruluşunun 43’üncü yılında 40’ıncısını düzenlediği “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”nin sahiplerini belirledi.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”ni kazanan isimleri TYB Genel Merkezi’ndeki basın toplantısında açıkladı. Toplamda 29 kategoride ödül alan isimleri açıklayan TYB Genel Başkanı Arıcan, Türk edebiyatı eserlerinin çevrileri ile dünya kütüphanelerinde yer alması gerektiğinin altını çizerek, “Her geçen yıl daha da güçlenen Türk edebiyatını dünyaya tanıtma çalışmalarına hız vermeliyiz. Özellikle Yunus Emre, Mevlâna, Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu, D. Mehmet Doğan, Beşir Ayvazoğlu gibi önemli yazarların şiir, hikâye, roman, tiyatro ve deneme başta olmak üzere edebiyatın tüm alanlarında yapılacak çevirilerinin dünya kütüphanelerinde yer almalarını sağlamalıyız. Türk edebiyatının ve Türk dilinin dünyaya açılmasını ancak bu şekilde sağlayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

“Birçok ünlü isim ilk ödülünü TYB’den aldı”

Türkiye Yazarlar Birliği’nin kültür, sanat ve edebiyat için önemine vurgu yapan Arıcan, “40 yıllık bir birikim ve tecrübeyle, yıl içinde yönetim kurulumuzun kapsamlı araştırmalarının yanı sıra ülkemizin seçkin gazeteci, yazar, çevirmen, editör, şair ve eleştirmenlerinin görüş ve önerilerinden de yararlanılarak eser sahibinin dünya görüşü ve ideolojine bakılmaksızın yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını belirliyoruz. Eserleri takip edip değerlendirirken deneyimli, tecrübeli edebiyatçıların yanı sıra mutlaka gençlerin çalışmalarına da yer veriyoruz. Bu vesileyle son 40 yıldır edebiyata, sanat ve kültürümüze ‘yeni kan’ diyebileceğimiz isimleri kazandırdık. Bugün kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ünlü isim ilk ödülünü Türkiye Yazarlar Birliği’nden aldı” ifadelerini kullandı.

Mustafa Arıcan, açıklamalarının ardından 2021 yılı “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”ni kazanan isimleri şöyle açıkladı:

“Hikaye dalında Selma Aksoy Türköz, şiir dalında Adem Turan, roman dalında İlknur Demirci, deneme dalında Selvigül Kandoğmuş Şahin, fikir dalında Murat Erol, araştırma dalında Sait Mermer, inceleme dalında Murat Çelik, dil dalında Atilla Şentürk, edebi tenkit dalında Yılmaz Daşcıoğlu, hatıra dalında Mehmet Kahraman, gezi dalında Taha Kılınç, şehir kitapları dalında Bilal Can, tercüme dalında Ayşe Işın Kirenci, biyografi dalında Rıfat Yörük, çocuk edebiyatı dalında Tuğba Çoşkuner, basın/fıkra dalında Ergün Diler, Türk müziği dalında Ender Doğan, halk kültürü dalında Doğan Kaya, klasik sanatlar-hat dalında Fatih Özkafa ödüllerin sahibi oldu. TV Belgesel dalında Tarihin Efsaneleri, TV dizi dalında Kıbrıs: Zafere Doğru, sinema dalında Komşuluk Halleri, kamu yayıncılığı dalında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları ödüle layık görüldü. Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Bülent Bakiler ve Necmettin Turinay ise üstün hizmet kategorisinde ödül aldı.”

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