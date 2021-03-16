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Yılın İş Dünyası Tarihine Tanıklık Eden Kitap: Neden Başaramıyoruz? - Demokratik Bir Türkiye
Dünya Kitap tarafından 28'incisi düzenlenen Yılın En İyileri Ödüllerinin sahipleri belli oldu. Bugüne kadar 12 seçim, 37 hükümet ve 4 darbeye tanıklık eden; maliye eski bakanı Kaya Erdem, “Neden Başaramıyoruz? - Demokratik Bir Türkiye” kitabıyla, “Yılın İş Dünyası Tarihine Tanıklık Eden Kitabı” ödülünün sahibi oldu.
Kültür Sanat 16.03.2021, 08:47
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Dünya Kitap'ın bu yıl 28'incisini düzenlediği Yılın En İyileri Ödüllerinin sahipleri belli oldu. Beş kategoride 10 ödülün verildiği etkinlik kapsamında, “Yılın İş Dünyası Tarihine Tanıklık Eden Kitabı” ödülüne Kaya Erdem'in “Neden Başaramıyoruz? - Demokratik Bir Türkiye” kitabı seçildi.
Kaya Erdem, Türkiye'nin 70 yıllık siyasi tarihine ışık tuttuğu kitabında, edindiği engin deneyim ve birikimlerini paylaşıyor. Geçmişten ders alarak daha sağlıklı gelecekler inşa edilmesi için ülke geleceğiyle ilgili herkese yaratıcı yüzleşme yoluyla yol gösteriyor.
Seçici kurulda; Alp Orçun, Didem Eryar Ünlü, Faruk Şüyün, Fatoş Karahasan, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak, Osman Saffet Arolat, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar yer aldı.