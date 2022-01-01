Yılın ilk sabah namazı Ayasofya’da

Yalova’nın Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve beraberindekiler yılın ilk sabah namazını Ayasofya Camii’nde kıldılar.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve beraberindekiler yılın ilk sabah namazını Ayasofya Camii’nde kıldılar.

Ayasofya Camii’nde yılın ilk sabah namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla kılındı. Sabah Namazı programına; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, belediye ve il genel meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar da katıldı. Ayasofya Caminin içi dolduğu için cemaatin bir kısmı namazlarını avluda kıldı. Namazın ardından dualar edildi.

Ayasofya Cami’ne vatandaşlar akın etti. Cami avlusu ve kapısında uzun kuyruklar oluştu. Ayasofya Camii içine sığmayan cemaat dışarda namazlarını eda etti. Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi.

Namazdan sonra konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “2022 yılının ilk sabah namazını; kilitleri, zincirleri kırılarak esaretine son verilen kutsal mabed Ayasofya’da kıldık. Bize bu sevinci yaşatan Allah’ıma hamd olsun, vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Namazın ardından İstanbul’un yeni sembolü Çamlıca’ya geçtik. Rabbim, yeni yılda ülkemizi, milletimizi korusun. Sağlık, huzur ve mutluluk versin. Birliğimiz, dirliğimizi daim olsun” ifadelerini kullandı.