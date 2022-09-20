Yılın ahisi seçilen yorgancı: “15 yıl zorluk çektik ama yün yorgana talep arttı”

Ordu’da düzenlenen ‘Ahilik Kültür Haftası’ etkinliklerinde yılın ahisi olarak seçilen ve 46 yıldır el yapımı yün yorgan yaparak mesleğine devam eden Nuri Sever, bir dönem talebin bitme noktasına geldiğini, şimdi ise çok fazla talep gördüğünü söyledi.

Türkiye genelinde 35’inci, Ordu’da 14’üncüsü düzenlenen "Ahilik Haftası Kutlama Programı" çerçevesinde, Ordu’da 46 yıldır yün yorgancılığı yapan Nuri Sever (58) ’yılın ahisi’ seçildi. 1976 yılında mesleğe başlayan Sever, ilk yıllarda talebin fazla olduğunu ancak hazır yorganların çıkması ile kendilerine olan talebin azaldığını, bu nedenle de 15 yıl zorluk çektiklerini belirtti. Sever, son yıllarda ise artık yün yorganlara olan talebin giderek arttığını aktardı.

“Sağlığımızdan ve maddiyatımızdan ağır bedeller ödedik”

Nuri Sever, mesleği bırakmadan devam ettiklerini belirterek, “Ağabeyim bu mesleği yapıyordu, ben de onun yanına çırak olarak geldim ve sonrasında usta olarak halen işimize devam ediyoruz. Hazır yorganlar yani silikon ve elyaf yorganlar çıktıktan sonra biz yaklaşık 15 yıl gibi bir süre etkilendik. İmkanı olan başka işlere gitti ama biz mevcut işimizde kaldık. Sağlığımızdan ve maddiyatımızdan çok ağır bedeller ödedik. Günün şartlarında işimiz dönemsel olarak yazları 6 ay, kışın biraz azalıyor ama yine de devam ediyor. Yün işine ağırlık verilmeye başlandı. İşlerimizin artma sebebi, doğalgazın ilimize gelmesi ile beraber daha önce sobaları evlerde 5-6 kilogram olan yün yorganlar ikiye bölündü ve inceldi. Bir de silikon yorganları kullanan insanlar yıkadıkça bozulduğu için ve sağlıksız olduğu için doğal yüne geri dönüş yaptı, yorganların değeri arttı” dedi.

“Fiyatlar çok uygun”

“Fiyatlara çok fazla zam uygulamıyoruz. Günümüz şartlarına göre neredeyse 4 kilogram şeker parasına yorgan dikiyoruz” diyen Sever, “Bir kişi işinin başında durduğu sürece 3-4 yorgan dikebiliyor. Bir yorganın işçiliği tek kişilik 100, çift kişilik ise 125 TL, bu da parasal olarak oldukça düşük ama mesleğimiz olduğu için devam ediyoruz. Mesleği öğrenmek için gelen çırak da yok” şeklinde konuştu.

“Hayatımda aldığım en büyük ödül ’yılın ahisi’ seçilmek”

Yılın ahisi olarak seçilmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Nuri Sever, “Ben bu yıla kadar normalde ahiliğin ne olduğunu bilmiyordum. Biz de ‘kaybolmuş meslekler statüsü’ne girdik. Meslekte de 46 yılımız olduğu için kabul edilmiş. Benim için meslek hayatımda aldığım en büyük ödül olmuş oldu. Üst düzey bürokratlara da yorgan diktim. ’Yılın ahisi’ ödülünü aldığım için mutluyum” diye konuştu.