Yıldızlı Geceler konserleri Candan Erçetin ile başlıyor

Açıkhava sahnesi Turkcell Vadi, IPRA Golden World Awards’ta tek projeyle 3 altın ödül kazandı. Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell Vadi; etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ile sponsorluk kategorisinde ödül kazandı.

Turkcell, uluslararası alanda kazandığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirket, Turkcell Vadi’deki sponsorluğuyla halkla ilişkiler alanında dünyanın saygın kuruluşlarından birisi olan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards’ta 3 altın ödül kazandı. Turkcell Vadi, IPRA’daki ödül organizasyonunda etkinlik, sanat ve iletişim ile sponsorluk kategorilerinde altın ödüllerin sahibi oldu.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl 29 Temmuz’da Candan Erçetin’in performansıyla başlayacak. 7 Ağustos’a kadar art arda 10 konserin yapılacağı Turkcell Yıldızlı Geceler’de müzikseverler Candan Erçetin, MaNga, Fatma Turgut, Haluk Levent, Berkay, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Öykü Gürman, Oğuzhan Koç, Kenan Doğulu ve Sertab Erener ile müzik dolu anlar yaşayacak.

Engelli bireylerin de müzik keyfi deneyimleyebildiği Turkcell Vadi’de, bu amaçla mekana özel giriş kapısı, AVM içerisinde bulunan engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelliler için sarı kılavuzun yanı sıra fiziksel engelliler için sahne önünde özel izleme alanı bulunuyor. Etkinlikler için gelen görme engelli bireyler, sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla Turkcell Vadi’de yönünü ve yerini bulabiliyor. Ayrıca alanda yer alan geri dönüşüm otomatında plastik ve alüminyum atıklar toplanıyor.

Yıldızlı Geceler’de sahne alacak sanatçılar ve konser tarihleri ise şöyle:

Candan Erçetin - 29 Temmuz

MaNga - 30 Temmuz

Fatma Turgut - 31 Temmuz

Haluk Levent - 1 Ağustos

Berkay - 2 Ağustos

Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos

Öykü Gürman - 4 Ağustos

Oğuzhan Koç - 5 Ağustos

Kenan Doğulu - 6 Ağustos

Sertab Erener - 7 Ağustos