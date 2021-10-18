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Yıldırımlı kadınlardan çini sanatına büyük ilgi

Yıldırım Belediyesi, çini sanatını hem öğretiyor, hem de yaşatıyor.

Kültür Sanat 18.10.2021, 15:29
Yıldırımlı kadınlardan çini sanatına büyük ilgi

Yıldırım Belediyesi, çini sanatını hem öğretiyor, hem de yaşatıyor.

Yıldırım Belediyesi, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YILMEK) ile Halk Eğitim Merkezi’nin ortak projesi olan ‘çini boyama kursu’ ev hanımlarının vazgeçilmez hobisi oldu. Sanatın inceliklerini öğrenmek isteyen Yıldırımlı kadınlar, Samanlı Kurs Merkezi’ne gelerek haftanın 4 günü uygulamalı eğitim alıyor. Kurslarda kadınlar hem boş zamanlarını değerlendirme fırsatı buluyor, hem de çini sanatının püf noktalarını öğreniyor. Tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak gibi eşyaları boyayan kadınlar, birbirinden farklı eserleri ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Fırında 930 derecede pişirilen parçalar, yıl sonunda sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kadim şehir Bursa’nın oldukça zengin bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “ İlçemizde kimi vatandaşımızı iş sahibi yaparken, kimi vatandaşımızı da hobi sahibi yapıyoruz. Geleneksel el sanatlarından çini sanatı Yıldırımlı kadınların vazgeçilmez hobisi oldu. Kurslarımıza ilgi fazla. Geçmişi barındıran böylesi güzel el sanatlarına sahip çıkarak, gelecek nesillere aktaracağız” şeklinde konuştu.

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