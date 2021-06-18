Yıldırım Belediyesi Çelebi Mehmed’i dualarla andı

Yıldırım Belediyesi, 11 yıllık fetret devrine son veren Sultan Çelebi Mehmed’i vefatının 600’üncü yıl dönümünde andı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programına Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Anma töreni Yeşil Cami’deki Kur’an-ı kerim tilâveti, mevlid-i şerif ve dua okunmasıyla başladı. Ardından vatandaşlara yemek ikramı yapılıp, Yıldırım Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Osmanlının İkinci Kurucusu Sultan Çelebi Mehmed’ kitabı dağıtıldı.

Sultan Çelebi Mehmed’in türbesini ziyaret edip dua eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sultan Çelebi Mehmed, kahramanlıklarla dolu tarihimizde müstesnâ bir yere sahiptir. Ankara Savaşı’nın ardından başlayan ve 11 yıl süren kardeş kavgasını bitiren Çelebi Mehmed, fetret devrine giren devleti yeniden toparlayarak birliği sağlamıştır. Bu açıdan Osmanlı’nın ikinci kurucusu olarak anılan Çelebi Mehmed’i rahmet ve minnetle anıyorum. Çelebi Mehmed’in, tarihimizde bıraktığı kahramanlık ruhu, evlatlarımıza rehber olacaktır. İstedik ki, gençlerimiz Çelebi Mehmed’i daha yakından tanısın. Bu nedenle Osmanlı’nın ikinci kurucusu Çelebi Mehmed kitabını hazırlatıp, ücretsiz dağıttık. İnanıyoruz ki Çelebi Mehmed’in tarihimizde bıraktığı derin izleri takip eden gençler, daha büyük işler başarmak için kendilerinde güç bulacaktır. Yıldırım’ın manevî iklimi, tarih ve medeniyet penceresi içinde çok önemli bir yere sahip olan Sultan Çelebi Mehmed’i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.