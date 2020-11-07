banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'

Yıldırım Belediyesi bilgili gençlik yetiştiriyor

YILDIRIM BELEDİYESİ BİLGİLİ GENÇLİK YETİŞTİRİYOR

Kültür Sanat 07.11.2020, 12:37
1
Yıldırım Belediyesi bilgili gençlik yetiştiriyor

Bursa Yıldırım Belediyesi, düzenlediği kitap okuma etkinliği ile çocukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sunuyor.

Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Musababa Mahallesi’ndeki Hançerli Yaranlar Dayanışma Odası’nda düzenlenen etkinlik, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları uygulanarak korona virüse karşı sıkı tedbirlerle gerçekleştirildi. Kitap okuma sevgisi ve alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte Mümin Gençoğlu İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerine 2 farklı kitap okuyan Dr. Demet Poyraz, kitap okumanın, çocukların kendilerini ifade etmesi, iletişim becerileri ve hayal güçlerinin gelişmesi açısından önemli bir aktivite olduğunu belirtti. Öte yandan etkinlik sonunda çocuklara yıkanabilir maske, balon, kitapsever madalyası ve okunan kitaplar hediye edildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378