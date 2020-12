Yılbaşı gecesi için hindiye alternatif 3 kırmızı et yemeği

Paketlenmiş kırmızı et sektörünün öncü şirketi Bonfilet, bol muhabbetli ve samimi yılbaşı sofralarınıza zengin ve sağlıklı alternatifler sunuyor. 2021’e kalabalık sofralarda giremeseniz de yanınızda olan sevdikleriniz için hazırlayacağınız yılbaşı menüsüne karar verirken Bonfilet’in 3 özel alternatif et yemeği tarifine bir göz atmayı unutmayın!

Yılbaşı gecesinin önemli ayrıntılarından biri olan ve gün boyu hazırlık gerektiren ihtişamlı sofralar, bu yıl yerini minimal sofralara bırakacak gibi görünüyor. Akrabaların bir araya toplandığı, dostların ağırlandığı ve çocukların diledikleri gibi eğlendikleri yılbaşı masaları Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle kalabalık olamasa da sofralara eşlik edecek enfes yemekler gecenin keyfini artırmaya yardımcı olacak. Yılbaşının evde geçirilmesi, evde denenebilecek yemek tariflerine merakı da artırıyor. Paketlenmiş kırmızı et sektörünün öncü şirketi Bonfilet, bu yıl her zamankinden farklı geçecek yılbaşı sofralarında geleneğin dışına çıkmaya ihtiyaç duyanlar için birbirinden lezzetli 3 alternatif et yemeği tarifi paylaşıyor.

Hindiye Alternatif 3 Et Yemeği

Tüketicilerini sağlıklı ve güvenli et ile buluşturan Bonfilet, yılbaşının ana yemeği için yılların rutini hindinin dışında alternatif arayanların yardımına koşuyor. Birbirimizden ilk kez bu kadar uzak kalacağımız yılbaşı gecesine lezzet katmak için Dana Kuşbaşı Çeşidiye, Dana Biftek Sarma ve Kuzu Kaburga pratik tarif önerilerini paylaşan Bonfilet, bol muhabbetli ve samimi yılbaşı sofralarınızı zenginleştiriyor.

1. Dana Kuşbaşı Çeşidiye

Malzemeler:

400 gr Bonfilet Dana Kuşbaşı (yemeklik)

1 çay bardağı ılık su

1 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı nar ekşisi

1 avuç kuru kayısı

1 avuç kuru erik

1 avuç çiğ badem

1 büyük ayva

1 tatlı kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı gül suyu

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Dana kuşbaşını kısık ateşle pişirmeye başlayın. Bal, nar ekşisi ve ılık suyu karıştırıp pişen etin içine atıp kapağını kapatın. 45-50 dk pişen ete badem, kuru kayısı ekleyip hafif yumuşamasını bekleyin. Kuru erikleri ekleyerek pişmeye devam edin. Ardından ayvaları ekleyin. En son gül suyu nişasta ve tuzu da ekledikten sonra kıvamın koyuluğuna göre ayarlayıp kaynatın.

2. Dana Biftek Sarma

Malzemeler:

250 gr Bonfilet Dana Biftek (dövülmüş)

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

200 gr mantar

3 yemek kaşığı krema

250 gr ıspanak (dondurulmuş ve doğranmış)

1 adet soğan

1’er çay kaşığı tuz, karabiber ve kekik

Yapılışı

Soğanı brunuaz doğrayın. Mantarları da doğranmış bir şekilde ekleyerek zeytinyağı ilave edin. Ispanağı da ayrı bir yerde soteleyin. Soğan, mantar ve ıspanakları etin içerisine enlemesine yerleştirip sıkıca sarın. Sarılan etleri tencerede mühürleyip üzerine krema ilave edin. Kısık ateşte et pişip kıvam alana kadar kaynatın. Sezone işlemini tamamladıktan sonra servis edebilirsiniz.

3. Kuzu Kaburga

Malzemeler:

400 gr Bonfilet Kuzu Kaburga

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan (fine brunuaz)

Yarım çay bardağı çam fıstığı

Yarım çay bardağı kuş üzümü

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1’er çay kaşığı tuz ve karabiber

1 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı salça

Eti marine etmek için: 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1’er çay kaşığı tuz ve karabiber

Yapılışı

Pirinci ılık suyla ıslatıp nişastası çıkana kadar yıkayın. Etleri bir kaba alıp üzerine zeytinyağ, salça ve tuz karabiberi ilave edip harmanlayın. Tencerenin dibine etleri dizip üzerine 1 çay bardağı zeytinyağını döküp kızartmaya başlayın. Üzerine pirinç, soğan, çam fıstığı, kuş üzümü, tereyağı ve tuz karabiberi ve en son suyunu ilave edip kısık ateşte pişirin. Sezone ettikten sonra servis edebilirsiniz.