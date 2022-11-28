Yılardır Mimar Sinan’ın eserlerini büyük bir sevgiyle resmediyor

Edirne’de görsel sanatlar öğretmeni yıllardır büyük bir sevgiyle Mimar Sinan’ın eserlerini sulu boya tekniği kağıda döktüğü resimleri sergiledi.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatih Çapkan, Edirne’deki mimari ve tarihi eserlerden ilham alarak sulu boya tekniğiyle kağıda döktüğü resimleri Devecihan Kültür Merkezinde Hayri Çizel Sergi Salonunda sergiledi. ‘Büyük Usta Koca Mimar Sinan’a Saygı’ başlığı altında başta şaheser Selimiye Camii olmak üzere Tunca Nehri ve daha birçok tarihi eserleri öğrencilik yılarından itibaren yapan resim öğretmeni Çapkan, Edirne’nin zengin kültürünü görseler ile aktarmada kendini aracı olarak görüyor.

“Mimar Sinan Selimiye için 6 ay boyunca yer belirledi”

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatih Çapkan, neredeyse bütün eserlerinden Selimiye Cami’sinin olduğunu belirterek, “Yine yok olan tarihi evlerimize ve eserlerimize dikkat çekmeye çalıştım. Buradaki kültürel zenginlikleri anlamlı şekilde harmanlayıp yağlı boya tekniğiyle tuvale yansıttım. Birçok eser bulunmaktadır. Kültürümüzü aktarmada kendimi aracı olarak görüyorum. Bu eserlerin oluşma süreci 8 yıl civarı sürmüştür. Boşluk kalan kısımlar oldu o kısımlara öğrencilik dönemimden kalan eserleri koyarak tamamladım. Edirne’nin en önemli eserlerinden olan ’’Selimiye Camii’’ yaklaşık 500 yıllık bir eser olup Edirne’nin her yerinden görülebiliyormuş. Mimar Sinan bu eserini yapmak için 6 aylık bir süreçte sadece nereye yapılması gerektiğini düşünmüştür. Bir sanat eseri olarak görüntüsü, iç güzelliği ve mimari yapısıyla etkileyici bir eser olup eserlerime de yansıttım” dedi.