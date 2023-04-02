"Yiğit düştüğü yerden kalkar" dedi, işinin başına geçti: Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ahşaba işliyor

Kahramanmaraşlı ahşap oyma ustası Halil Maraşlıoğlu (58), 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremden kurtuldu. Babasının mesleğini devam ettirmeye çalışan Maraşlıoğlu, "Yiğit düştüğü yerden kalkar" diyerek yeniden işinin başına geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ahşap oyma sanatçısı Maraşlıoğlu, Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ahşaba işliyor. Sandık, kapı, minber ve mihrap gibi ürünleri de ülkenin bir çok şehrine ulaştırıyor.

Türkiye’nin Kahramanmaraş için tek yürek olduğunu ifade eden Halil Maraşlıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada,"Bizlerde yavaş yavaş toparlanıyoruz. Şuanda işimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Şuanda işimizin başındayız" dedi.

Kahramanmaraş’ın oyma el sanatıyla uzun yıllardır uğraştığını belirten Maraşlıoğlu, "Biz de el sanatlarıyla uzun yıllar uğraştık, halende şuan devam ediyoruz. Ahşap oyma sanatı, Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze kadar geliyor. Genelde bu malzemelerle de biz Maraş sandığı, kürsü, minber gibi çalışmalarımız var. Şuanda kullandığımız keresteler ceviz, gürgen, kayın, meşe kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Babasından devraldığı mesleği sürdürdüğünü anlatan Maraşlıoğlu, "Babamız Abdullah Maraşlıoğlu. Biz babamızdan bu işi devir aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap ustasıyım. Uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi temsil ettiğimiz için bize verilen bir kimlik" diye konuştu.