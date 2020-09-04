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Yeşilyurt’un zenginlikleri sinema filmi ile tanıtılıyor

MALATYA'NIN MERKEZ İLÇESİ YEŞİLYURT’UN ZENGİNLİKLERİ, İLÇEDE ÇEKİLEN SİNEMA FİLMİ İLE TANITILACAK.

Kültür Sanat 04.09.2020, 16:04
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Yeşilyurt’un zenginlikleri sinema filmi ile tanıtılıyor

Malatya’nın merkez ilçesi Yeşilyurt’un zenginlikleri, ilçede çekilen sinema filmi ile tanıtılacak.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon projeleriyle tarihsel ruhun yeniden canlandığı Tarihi Yeşilyurt Konakları ile Kadim Çırmıhtı’nın yeşil alanları ve doğal zenginlikleri, ünlü sanatçı Sermiyan Midyat’ın başrolünü üstlendiği ‘Zalo’ filmine ev sahipliği yapıyor.

Filmin çekimi sürüyor

Yapımcı ve yönetmen koltuğunda Necati Aslan’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise büyük bir hayran kitlesine sahip Sermiyan Midyat başta olmak üzere pek çok ünlü oyuncu yer alıyor. Filmin çekimleri, Yeşilyurt’un eski yerleşim yerlerinden Kadim Çırmıhtı’da Tarihi Konaklar, Çırmıhtı Meydanı, Ahmet Atılgan Parkı, Terzi Deresi, İnek Pınarı ve Görgü mahallelerinde devam ediyor.

Film ekibi, Çırmıhtı’nın eşsiz güzelliklerinin tadını çıkartıyor

Sabahın erken saatlerine kurulan film setine gelen yönetmen, oyuncu ve set ekibi, bir yandan filmin çekimlerini büyük bir titizlikle sürdürürken, boş vakitlerinde ise kadim Çırmıhtı’nın doğal güzellikleri ve yeşil alanlarında vakit geçirip, restorasyonları tamamlanan Tarihi Yeşilyurt Konaklarının mistik ve sakin ortamında dinleniyor. Çırmıhtı’nın yöresel lezzetlerinden tatmayı ihmal etmeyen film ekibine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Esnafların ve vatandaşların çeşitli ikramlarda bulunduğu film ekibi, sessizliği kadar iklimi ve doğal güzellikleriyle de farklı bir atmosfere sahip Çırmıhtı’nın huzurlu ortamında filmin karelerini bir araya getirip, başarılı bir yapıt ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Toplumsal hayattan eğlenceli ve düşündüren olayların yer aldığı ‘Zalo’ filmine ev sahipliği yapan Yeşilyurt Tarihi Konakları tüm ihtişamıyla filme farklı bir değer katarken, tabiat zenginlikleri ise komedi türündeki filmin çekimlerine renk kazandırıyor.

“Mehmet Çınar başkanımızın sanata gösterdiği hassasiyet takdire şayan”

‘Zalo’ filminin bazı bölümlerini Yeşilyurt’ta çekmekten çok büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Yapımcı ve Yönetmen Necati Aslan, filmin güzel ve sakin bir ortamda çekilmesi adına her türlü desteği sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın sanatsal etkinliklere gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladıklarını söyledi. Doğal yapısı ve restore edilen eski konaklarıyla Anadolu kültürünü yansıtan öğelere sahip Yeşilyurt’ta çok güzel bir ortamda film çekimlerinin devam ettiğini belirten Yapımcı ve Yönetmen Necati Aslan, “Film Malatya’da geçen bir olay, herkesin keyifle izleyeceği, gülüp eğleneceği güzel bir aile filmi çekiyoruz. Malatyalıyım ve burayı çok seviyorum. Malatya’nın örf, adet, gelenek ve göreneklerini, tarihi dokusunu ve zenginliklerini elimizden geldiğince ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Her şeyden çok memnunuz, Yeşilyurt’u çok seviyoruz, insanı ayrı bir güzel, burada çok güzel ağırlanıyoruz. Keyif aldığımız bir proje, inşallah çok güzel olacak. Sermiyan Midyat gibi değerli bir ismin bu projede yer alması bizleri onurlandırmaktadır. Çok keyifli bir ortamda çalışıyoruz. Yakın bir zamanda ‘Karındaş’ isimli bir dizi filmini de Malatya’da çekeceğiz. Hayırlısı ile şu anda ki filmi çektikten sonra Ekim ayı gibi dizi filmimize başlayacağız. Film ekibimizin ihtiyaçlarının karşılanması adına bütün imkânları seferber eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a çok teşekkür ediyoruz. Restorasyonu tamamlanan Tarihi Konaklarımız doğal bir film platosudur, burada olmaktan böylesine güzel bir yerde film çekmekten memnun oluyoruz. Ayrıca buranın çok güzel yeşil alanları ve doğal güzellikleri var, esnafların ve vatandaşların gerek ikramları olsun gerekse de güler yüzlü oluşları ve misafirperverliği ise her yönüyle muhteşem, ekip olarak çok rahat koşullarda filmi tamamlamaya çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımıza, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarına, esnaflara ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeşilyurt’ta çok güzel ağırlandık”

Yeşilyurt’ta çok güzel ağırlandıklarını söyleyen sanatçı Sermiyan Midyat ise “Malatya’ya ilk kez Yönetmenimiz Necati Aslan sayesinde geldim ve çok beğendim. Arapkir ve Akçadağ’dan sonra Yeşilyurt’a geldik, güzel ve eğlenceli bir film çekiyoruz. Burada çok yoğun ilgi görüyoruz, herkese teşekkürler. Necati Aslan hocamla ilk kez çalışıyorum, uzun zaman sonrada ilk kez yazıp ve yönetmediğim bir filmde oynuyorum. Filmde Zalo ağayı oynuyorum, marabalarla Zalo Ağa arasında yaşanılan komik bir film çekiyoruz. Gittiğimiz her yerde olduğu gibi burada da bizi sevenlerle bir arada olmaktan memnun oluyoruz, insanlarla iç içe olmayı, sohbet etmeyi seviyorum. Ancak korona virüs salgınından dolayı çekiniyorum, bazen yanlış anlaşılıyor olabilir ancak kusurumuza bakmasınlar, sosyal mesafe bu dönemde çok önemli, mesafeli durmaya çalışıyoruz. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için dikkatli olmalıyız. Koronasız günlerde inşallah daha içli dışlı olacağız sevdiklerimizle inşallah” şeklinde konuştu.

“Yeşilyurt efsane bir yer”

Malatya’da olmaktan çok büyük keyif aldıklarını söyleyen sanatçı Kıvanç Baran Aslan da, “Malatya’da gerçekten çok güzel karşılandık, buranın doğal güzelliklerinin yanı sıra insanları çok güzel, misafirperver ve sıcak bir ortamda filmimizi çekiyoruz. Malatya’nın yemekleri ayrıca güzel, keyifli vakit geçiriyoruz. Yeşilyurt’ta olmaktan ayrıca mutluyuz, burası gerçekten efsane, adı üstünde Yeşilyurt. Parklar, yeşil alanlar, çevre düzenlemesi harika, Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Arapkir ve Akçadağ’a da gittik oralarda aynen güzel yerler, ancak Yeşilyurt bir başka gerçekten” şeklinde konuştu.

Malatya’da çok güzel ağırlandıklarını ifade eden sanatçı Zafer Kora ise “Malatya’ya daha önceden gelmiştim, burada bizleri en fazla mutlu eden; misafirperverliktir. Buranın insanları çok samimi ve candan davranıyorlar. Gevrek Ali’nin bir hikayesini canlandırıyoruz. Arapkir’de yaşamış bir aşiretin üç maraba çocuğunun eşkıyalık yapıp Valiyi soymasına kadar gelişen komik bir film çekiyoruz. Yeşilyurt’un doğal güzellikleri ve yemeklerini çok beğeniyorum. Her yerde olduğu gibi burada da misafirperverlik gördük, samimiyet gördük. Yeşilyurt’u ve insanlarını çok beğendik, herkese teşekkürler” diye konuştu.

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