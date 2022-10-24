Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray hayranlarıyla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ kapsamında AKM’nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’ etkinliği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla düzenlendi. Etkinliğe katılan Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin gösterildiği etkinlik öncesi hayranlarıyla buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin destekçisi Türk Telekom, Türkan Şoray’ı hayranlarıyla buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ kapsamında AKM’nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’ etkinliği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla düzenlendi. Türkan Şoray, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin gösterildiği etkinlik öncesi, Türk Telekom Lounge alanında katılımcılarla keyifli bir sohbet gerçekleşti.

Sinemanın sultanı sevenleriyle buluştu

Festival süresince AKM’nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’ etkinliğinde sevilen yapımları izleyicisiyle buluşturan Türk Telekom, 23 Ekim’de Türk sinema tarihinin kült filmlerinden ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ gösterimiyle sinemaseverlere nostalji yaşattı. Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray, film gösterimi öncesinde hayranlarıyla buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla devam eden buluşmada Türkan Şoray hayranlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.