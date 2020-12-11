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Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
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Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor

Hafize Ana ya da şevkatli anne karakterini canlandırdığı Yeşilçam filmlerinde, sık sık Münir Özkul ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan ve unutulmaz filmlerde rol alan oyuncu Adile Naşit, vefatının 33. yılında yad ediliyor.

Kültür Sanat 11.12.2020, 12:29
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Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor

Gerçek adı Adela Özcan olan sanatçı, Türk tiyatrosunun tuluat ustası ve Komik-i Şehir unvanlı Naşit Bey ile sonradan Emel adını alan Amelya Hanım'ın kızı olarak, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da doğdu. Usta oyuncu Selim Naşit'in de kardeşi olan Adile Naşit'in anneannesi, zamanın meşhur kantocularındandı, dedesi ise kemani Yorgo Efendi'ydi.

14 YAŞINDA OKULDAN AYRILDI

Adile Naşit, ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 14 yaşında okuldan ayrıldı. Naşit Bey'in Muhsin Ertuğrul'a oyuncu olması için götürdüğü Adile Naşit, babasının 1943'te vefat etmesinin ardından oyuncu olmaya karar verdi ve 1944'te çocuk oyunlarıyla tiyatroya başladı.

 LÜKÜS HAYAT İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Unutulmaz sanatçı, 1948'den 1951'e kadar, komedi oyuncuları Aziz Basmacı ve Vahi Öz'le kurdukları toplulukta çalıştı. Sinemaya, 1947'de Yara filmiyle adım atan sanatçı, 1950 yapımı müzikal film, Lüküs Hayat ile dikkati üzerine çekti.

OĞLUNU KAYBETTİ

Başarılı oyuncu, 1950'de tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner'le evlendi. İkilinin 1952'de dünyaya gelen oğulları Ahmet, kalbindeki delik nedeniyle 16 yaşındayken hayata veda etti.

Naşit, 1954'te Muammer Karaca Tiyatrosu'na girerek, burada 6 sene kadar görev yaptı. Sanatçının eşi ve kardeşiyle 1961'de kurduğu Naşit Tiyatrosu, bir süre sonra dağıldı. Usta oyuncu, 1963-1975 arasında Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü tiyatrosu'nda yer aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

1970'li yıllara kadar tiyatroya daha çok ağırlık veren Naşit, Yeşilçam'ın en çok ağlatan filmlerinden biri olan 1975 yapımı Bizim Aile'de oynadı. Adile Naşit, 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

1983'TE İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI

Eşi Ziya Keskiner'in 1982'deki ölümünün ardından Naşit, 16 Eylül 1983'te Cemal İnce ile evlendi.

Sanatçı, oğlu Ahmet'in vefatının ardından çocuklara yönelerek, 1980'de TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün yapımcısı olduğu Uykudan Önce adlı çocuk programını sunarak, masalcı teyze diye anılmaya başladı.

Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet filmlerinde rol alan sanatçının, Münir Özkul ve Kemal Sunal ile oynadıkları filmler halen Türk televizyonlarının en çok izlenen yapılmarı arasında yer alıyor.

Canlandırdığı rollere verdiği ruh kadar jest ve mimikleriyle de Türk halkının beğenisini toplayan usta sanatçı, "Hababam Sınıfı"nda haylaz öğrencilere arka çıkan Hafize Ana ve aile temalı filmlerde çocukları için her şeyi göze alan anne karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Tiyatro ve sinemada canlandırdığı anne tiplemesi, kendine has üslubu ve kahkahası, onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirdi.

YILIN ANNESİ SEÇİLDİ

Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985'te Yılın Annesi seçildi.

57 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Unutulmaz oyuncu, 11 Aralık 1987'de doğduğu şehir İstanbul'da, 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybeden Naşit'in cenaze töreni 13 Aralık 1987'de Şişli Cami'sinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Adile Naşit'in sanatla iç içe geçen 43 yıllık kariyerinde rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

Yara (1947), Lüküs Hayat (1950), Abbas Yolcu (1959), Vur Patlasın Çal Oynasın (1970), Beyoğlu Güzeli (1971), Sev Kardeşim (1972), Oh Olsun (1973), Canım Kardeşim (1973), Gariban (1974), Hasret (1974), Yüz Liraya Evlenilmez (1974), Mavi Boncuk (1974), Minik Cadı (1975), Ah Nerede (1975), Çapkın Hırsız (1975), İşte Hayat (1975), Delisin (1975), Didar, Bitirimler Sınıfı (1975), Haydi Gençlik Hop Hop (1975), Pembe Panter (1975), Bizim Aile: Merhaba (1975), Hababam Sınıfı (1975), Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975), Süt Kardeşler (1976), Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976), İşte Hayat (1976), Gel Barışalım (1976), Aile Şerefi (1976), Emine, Tosun Paşa (1976), Şabanoğlu Şaban (1977), Sakar Şakir (1977), Gülen Gözler (1977), Hababam Sınıfı Tatilde (1977), Kibar Feyzo (1978), Sultan (1978), Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978), Neşeli Günler (1978), Köşe Kapmaca (1979), Vah Başımıza Gelenler (1979), Doktor (1979), Hatice, Renkli Dünya (1980), Huzurum Kalmadı (1980), Beş Parasız Adam (1980), Gırgıriye (1981), Hababam Sınıfı Güle Güle (1981), Şabancık (1981) , Adile, Deliler Koğuşu (1981), Talih Kuşu (1982), Görgüsüzler (1982), Buyurun Cümbüşe (1982), Adile Teyze (1982), Şıngırdak Şadiye (1982), Şaşkın Ördek (1983), Kuzucuklarım (1986), Milyarder (1986), Aile Pansiyonu (1987).

Kaynak:www.ntv.com.tr

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