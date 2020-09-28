Yesevi Hikmetleri kitap oldu

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Dîvân-ı Hikmet Okumaları’, sosyal medyadan izleyiciyle buluştu. Dîvân-ı Hikmet Okumalarında konuşmacı olan Ahmet Yesevi Üniversitesi Eski Mütevelli Heyet Başkanı ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın açıklamaları ve yorumları Hollanda Türkevi Topluluğu tarafından kitap haline getirildi. Kitap, ‘Prof. Dr. Musa Yıldız ile Divan-ı Hikmet Okumaları-Birinci Hikmet Notları’ olarak raflardaki yerini aldı.

Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı ve eserleri İstanbul Esenler Belediyesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen panelde izleyiciye aktarıldı. Hollanda Türkevi Topluluğu da Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın panelde yaptığı konuşmaları kitap haline getirdi. Hollanda Türkevi Topluluğu Başkanı Veyis Güngör tarafından derlenen ‘Prof. Dr. Musa Yıldız ile Divan-ı Hikmet Okumaları - Birinci Bölüm’ okuyucunun beğenisine sunuldu. Türkevi ve Bengü Yayınları tarafından basılan kitap toplam 7 dersten oluşuyor.

Kitabın ‘sunuş’ bölümünü kaleme alan Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi’nin kendi döneminde yaygın din ve kültür dili olan Arapça ve Farsça yerine Türkçeyi kullanmayı tercih ettiğini hatırlattı. Prof. Yıldız, ‘O, sohbetlerinde ve hikmetlerinde kullandığı arı duru Türkçe ile İslam’ın hakikatini, sade ve veciz ifadelerle anlatan, öğütleri ve öğretileriyle geniş kitleleri etkileyen edebi ilk mutasavvıfımızdır’ şeklinde vurgu yaptı. Prof. Yıldız kitabın ‘sunuş’ bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Esenler Belediyesi insanımıza köklerimizle buluşmak amacıyla 2016-2017 Yusuf Has Hacip, 2017-2018 Nizamülmülk, 2018-2019 Şeyh Edebali, 2019-2020 Hoca Ahmet Yesevî Kültür Sanat Sezonu olarak ilan etti. Böylece Hoca Ahmet Yesevî Hazretlerini tanıtma bayrağını devraldı. Bu kapsamda çok sayıda faaliyet icra edildi. Bu faaliyetlerden biri de tarafımıza tevdi edilen Dîvân-ı Hikmet Okumaları oldu. 2019 Ekim ayında başlayan 2020 Mayıs ayında sona eren bu program her ay olmak üzere, 5’i Esenler’de Kadir Topbaş Kültür Merkez’inde, 2’si de küresel salgın süreci sebebiyle video konferans şeklinde toplam 7 program yapıldı. Tarafımızdan acizane icra edilen Dîvân-ı Hikmet Okumaları üzerine, Hollanda’da bir grup gencin çalışma yaptığı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yakup Ömeroğlu tarafından bize bildirilince ziyadesiyle memnun olduk. Zira ‘Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir’ Bu haber bizi daha çok çalışmaya teşvik etti ve irfan mektebimizin birinci üstadı Hoca Ahmet Yesevî Hazretleriyle ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Çünkü Esenler’deki çağrıya Avrupa’dan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan sağlam bir ses gelmişti. Oradaki gelecek vadeden seçkin bir grup gencimiz bu yıl Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Dîvân-ı Hikmet Okumaları’mızı ders ders ayrıntılı bir şekilde inceleyerek elinizdeki bu ders notlarını hazırladılar. Bu, Türk-İslam medeniyetimizin geleceği açısından önemli bir sesti. Ses verenlerden ve ses vermeye sebep olanlardan Allah razı olsun. ‘Prof. Dr. Musa Yıldız ile Dîvân-ı Hikmet Okumaları -Birinci Hikmet Notları’ adlı çalışmada emeği geçen başta Amsterdam Türkevi Araştırmaları Merkezi Başkanı Veyis Güngör’e, redaksiyon işini üstlenen Kamil Saygı, Cengiz Özkaynak, Ali Galip Keleş, Ünsal Yapıcı, Selim Şimşek’e, emeği geçen bütün Yesevî dostlarına ve Bengü Yayınları yetkililerine teşekkür ederim."

Kitabı derleyen Hollanda Türkevi Topluluğu Başkanı Veyis Güngör ise şöyle konuştu:

"Yayınımız Bengü Kitabevi raflarında yerini aldı. Amsterdam’da Covid-19 salgını sürecinin ilk üç aylık bölümünde, Divan-ı Hikmetin Birinci Hikmet yani yirmi altı dörtlüğü okundu. Allah kelamı olan Kur’an-ı Kerim’in ilgili ayetlerini Musa Yıldız hoca okudu ve üzerinde tefekkür edildi. Şanlı Peygamberimizin okunan Hikmetlerle ilgili hadisleri de okundu. Daha sonra bu yolu takip eden ve ilerleyen onlarca ilim erbabı, gönül eri ve Allah dostunun bilgi, yorum, hatıra, tecrübe, şiir ve tavsiyeleri de derslerde gündeme geldi. Bu kitap, yüzyıllar önce yaşamış Hoca Ahmed Yesevi atamız ve geçen yüzyılda yaşamış Urfalı Nabi başta olmak üzere, Türklerde Peygamber sevgisinin en güzel tezahürü ve örneğidir. Yesevi atamızın şanlı Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılın ve Peygamber ahlakıyla ahlaklanın nasihatidir.’