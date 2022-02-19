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Yerli ve yabancı turistler Elazığ’a gelince bu minareyi görmeden dönmüyor

Elazığ’da 9 asırlık ’Eğri Minare’ yerli ve yabancı turistlerin, kent gezisinde görmeden gitmedikleri yer haline geldi. Bölgeyi gezen vatandaşlar, minarenin eğriliğini görünce yapıya bir kez daha hayran kalıyor.

Kültür Sanat 19.02.2022, 13:29
Yerli ve yabancı turistler Elazığ’a gelince bu minareyi görmeden dönmüyor

Elazığ’da 9 asırlık ’Eğri Minare’ yerli ve yabancı turistlerin, kent gezisinde görmeden gitmedikleri yer haline geldi. Bölgeyi gezen vatandaşlar, minarenin eğriliğini görünce yapıya bir kez daha hayran kalıyor.

Elazığ’da tarihi Harput Mahallesi’nde 1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Caminin eğik minaresi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kentin turistik yerlerini gezen vatandaşlar turizmin en önemli yerlerinden bir tanesi olan Harput’a geldikten sonra İtalya’da bulunan Pisa kulesinden daha eğri olduğu tescillenen minarenin yapısını görünce gözlerine inanamıyor. Ziyaretçiler, tarihi yapıyı herkesin görmesini isteyerek vatandaşları Elazığ’a davet etti.

"Caminin minaresini görünce heyecanlandım"

Ordu’dan bir arkadaşını ziyarete geldiğini belirten Baki Kuzu, “Burada biraz gezmek istedim ve Harput’a çıktık. Tarihi yerleri sorduk buraya daha önceden gelmemiştim, görünce çok şaşırdım. Caminin minaresinin eğri olduğunu gördüm herkesin burayı gelip görmesini isterim. Ülkemizin böyle harika yerlerinin olduğunu gözlerimle görmüş oldum. Bu yapıyı inşa edenlerden Allah razı olsun. Böyle bir yapının olması ülkemiz, bölgemiz ve turizm adına çok güzel bir şey. Caminin minaresinin eğriliğini bir anda fark ettim. Bir bilgim yoktu vatandaşlar biraz bilgilendirdi bende gelip görünce burayı beğendim” dedi.

"Eğik minareyi ilk defa gördüm"

Adana’dan geldiğini aktaran bir diğer vatandaş Recep Çınar ise "Buranın tarihi ve turistik yerlerini merak ettik ve Harput’a geldik. Belirli yerleri gezdik şimdi de sıra Ulu Cami’de ecdatlarımızın yaptığı yerleri geziyoruz. Böyle bir yamuk minare ilk defa gördüm. Nasıl duruyor bilmiyorum ama yapım tarihi 1156-1157 aşağı yukarı bin yıllık bir binanın deprem bölgesi olmasına rağmen ayakta kalması takdir edilecek bir durumdur” ifadelerini kullandı.

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