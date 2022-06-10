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Yerini beğenmedi, aldığı plaketi vatandaşa verdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivalinde sahne alan sanatçı Can Saçıntı, sahne aldığı yere tepki gösterip belediye yetkilileri tarafından verilen plaketi vatandaşa verdi.

Kültür Sanat 10.06.2022, 17:29
Yerini beğenmedi, aldığı plaketi vatandaşa verdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivalinde sahne alan sanatçı Can Saçıntı, sahne aldığı yere tepki gösterip belediye yetkilileri tarafından verilen plaketi vatandaşa verdi.

31. Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivalinde yer sıkıntısı yalandı. Mandıra Filozofu oyuncusu sanatçı Can Saçıntı, sahne aldığı yeri beğenmeyip tepki gösterdi. Atatürk anıtını önündeki büyük sahnede yer verilmeyip, Çocuk parkının yanında sahneye çıkan sanatçı, "O büyük sahnede neden yer verilmedi. Burası da çok güzel tuvalet bile var. Neyse bize burası layık görülmüş" diyerek tepki gösterdi. Sanatçı Can Saçıntı, Belediye yetkilileri tarafından verilen plaketi almayıp vatandaşa verdi.

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