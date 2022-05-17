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Yerdeki asfalt zifti duvardaki tablolara hayat veriyor

Mardinli ressam Nurettin Çakmak’ın ziftten yaptığı tablolar Türkiye’de ve dünyada ilgi görüyor.

Kültür Sanat 17.05.2022, 11:35
Yerdeki asfalt zifti duvardaki tablolara hayat veriyor

Mardinli ressam Nurettin Çakmak’ın ziftten yaptığı tablolar Türkiye’de ve dünyada ilgi görüyor.

Mardin’de yaşayan ressam Nurettin Çakmak, yaklaşık 19 yıldır çeşitli tekniklerle tablo yapıyor. Eserlerinde daha çok Mardin’in tarihi ve kültürünü yansıtan Çakmak, bir öğrencisinin kendisine getirdiği ziftten tablo yapmaya karar verdi. İlk önce bez üzerinde çalışan Çakmak, daha sonra çalışmalarını tuvale aktarmaya başladı. Ziftten Mardin’in tarihi ve kültürel yapısını tuvale aktaran Çakmak’ın eserleri görenleri hayran bırakıyor. Çakmak, Türkiye ve Avrupa’dan birçok sipariş alıyor.

2004’ten beri zift tekniği ile tablolar yaptığını söyleyen ressam Nurettin Çakmak, “Mardin’de atölyeler açtım. Genelde resim, seramik ve rölyef üzerine eğitimler verdim. Şimdi de benim açtığım bir mekanda yine Mardin’i çalışıyorum. 2004’ten beri tesadüfi bir şekilde zift tekniği ile tanıştım. Yaklaşık 18-19 yıldır zift tekniği çalışarak Mardin’i, tarihi mekanlarını, tanınmış simalarını çalışıyorum. Gittikçe farklı kompozisyonları ve alanları da içine alarak Mardin’i çalışıyorum. Bir ara atölyemde öğrencilerim vardı. Bir öğrencim bana küçük bir kutuda zifti getirdi. ‘Hocam bunu deneyebilir misin?’ dedi. Ben de o ara bir kenara bıraktım. Sonra tekrar atölyede gözüme ilişti bir bakayım falan dedim. İlk önce bir bez üzerine çalıştım. Bez üzerinde dağılıyordu. Pek iyi bir sonuç elde edemedim. Sonrasında yine biraz daha sert, kontrplak dediğimiz sert zemin üzerinde çalışmaya başladım ve baktım ki gayet iyi sonuçlar elde etmeye başladım. O günden bugüne yaklaşık 20 yıldır diyebilirim hiç durmadan Mardin’in bu güzelim mekanlarını çalışıyorum” dedi.

20 yılda 2 bin çalışma

Sayısız portreler yaptığını söyleyen Çakmak, “Sayısız Mardin tabloları yaptım. Herhalde bir 2 bini bulur yaptıklarım. Bayağı çalıştık. 20 yılın büyük bir emeği var. Mardin’in bize verdiği o heyecan çok kültürlülüğü, hoşgörülü sanatsal ruhu, sanatsal ortamı bizi daha fazla çalışmamıza, severek çalışmamıza neden oldu. Türkiye’den bayağı bir sipariş aldım. Ama özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerden Mardin’i seven, Mardinli hemşehrilerimiz ve Mardin’in o çok kültürlülüğünü benimsemiş insanlar arayıp benden sipariş istiyorlar. Hem Mardin’i istiyorlar hem de biraz da böyle yaş ortalamasının üzerindeki portreleri benden istiyorlar. Çünkü gerçekten zift tekniği o siyah beyazın verdiği o zıtlığın, o etkinliğin bir ürünü olarak portreler çok güzel çıkıyorlar. Dolayısıyla genelde portre siparişi alıyorum” diye konuştu.

“Şu an kurum müdürlerine eğitim veriyorum”

Zift tekniği ile karşılaşanların çok şaşırdığını belirten Çakmak, “Özellikle çok şaşırıyorlar yollarda kullanılan asfaltın sanatta kullanılması farklı bir açı, farklı bir tekniği uygulanmış olması onlarda bir hayret uyandırıyor. Bir şaşkınlık uyandırıyor. Ondan sonra ’Biz bunun eğitimini alabilir miyiz’ diyorlar. Özel dersler veriyorum. Şu an öğrencilerim kurum müdürleri oldu. Daha çok o yıllarda, 2002 yılından beri bende kurs görüp de şu an kurum müdürleri olan bir sürü öğrencim var. Onlar kendi atölyelerinde yine zifti çalışıp sergiler açabiliyorlar. Almanya’da sergimiz oldu. Berlin’de bu yılda inşallah 5 ülkede sergi açmayı planlıyorum. Gelecek ay bu programımız netleşir ve Avrupa’nın 5 ayrı başkentinde Mardin’imizin bu güzel mekanlarını sergileme ortamımız olacak inşallah” şeklinde konuştu.

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