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Yer çekimine meydan okudular, 35 metre yükseklikte resimle dansı birleştirdiler

Dünyaca ünlü sanatçı grup Les Passagers, başkentin simge yeri olan Ulus Meydanı’nda 35 metre yükseklikte hem resim çizdi hem de dans etti.

Kültür Sanat 11.06.2022, 18:53
Yer çekimine meydan okudular, 35 metre yükseklikte resimle dansı birleştirdiler

Dünyaca ünlü sanatçı grup Les Passagers, başkentin simge yeri olan Ulus Meydanı’nda 35 metre yükseklikte hem resim çizdi hem de dans etti.

Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Ankara’ya gelen Les Passagers gösteri grubu, başkentin simge yeri olan Ulus Meydanı’nda bulunan 35 metre yükseklikteki bir binada resim ve dansı bir araya getirdi. Les Passagers üyeleri, Philippe Riou, Magali Brito, Amandine Etelage, Billy Tran ve Gabriel Pernia, festivalin logosunda yer alan başkentin simgelerini pankarta işledi. Uçan ressamlar logoyu tamamlamalarının ardından, vatandaşların meraklı bekleyişleri ile binanın çatısından sarkıtılan iplerle dans gösterisi gerçekleştirdi.

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