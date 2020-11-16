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Yer altı şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Malatya’nın Darende ilçesinde çekilen fotoğraflarla gündeme gelen yer altı şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.

Kültür Sanat 16.11.2020, 10:40
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Yer altı şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Malatya’nın Darende ilçesinde çekilen fotoğraflarla gündeme gelen yer altı şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.

Günpınar Kanyonu Yokuş mevkiinde bulunan yer altı şelalesi, gazeteci gezgin fotoğrafçı Ömer Ali Delibaş’ın çektiği fotoğraflar ardından gündeme geldi. Görüntüsüne hayran kaldığını belirten Delibaş, "Su azalınca yer altı şelalesi ortaya çıkıyor. Şu an yağışların az olması nedeniyle gün yüzüne çıktı” dedi. Sosyal platformlarda ilgi gören fotoğrafların ardından ise yer altı şelalesinin de kent turizmine kazandırılarak, ziyarete açılması istendi.

Günpınar Kanyonu Yokuş Mevkiinde bulunan yer altı şelalesine suyun bol olduğu dönemde içeriye girmenin zor olduğu belirtildi.
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